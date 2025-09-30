Χέγκσεθ: «Τέρμα οι τύποι με φορέματα και οι χοντροί αξιωματικοί από τον αμερικανικό στρατό»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανώτερους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνάντησε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
Ο Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι μπαίνει τέλος στα προγράμματα συμπερίληψης στον αμερικανικό στρατό. «Η διοίκηση έχει κάνει πολλά από την πρώτη μέρα για να εξαλείψει την “κοινωνική δικαιοσύνη”, την “πολιτική ορθότητα” και τα “τοξικά ιδεολογικά σκουπίδια” που είχαν μολύνει το τμήμα μας, για να ξεριζώσει την πολιτική, να καταργήσει τους μήνες ταυτότητας, τους τύπους με φορέματα. Τέρμα η λατρεία της κλιματικής αλλαγής, τέρμα οι διαιρέσεις, οι περισπασμοί ή οι ψευδαισθήσεις σχετικά με το φύλο. Το έχω ξαναπει, τελειώσαμε με τις βλακείες».
Ο υπουργός Άμυνας δεν περιορίστηκε στο να τα βάλει με τη «woke ατζέντα», αλλά μπήκε στο στόχαστρο του και τη φυσική κατάσταση των αξιωματικών. «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου να ηγούνται διοικήσεων σε όλη τη χώρα, στον κόσμο, είναι άσχημο θέαμα», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια της ασυνήθιστης συγκέντρωσης των αξιωματικών σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Είναι κακό και δεν είναι αυτό που είμαστε».
«Από σήμερα κάθε μέλος των ενόπλων δυνάμεων, σε κάθε βαθμό, υποχρεούται να πληροί κριτήρια ύψους και βάρους δύο φορές το το χρόνο», πρόσθεσε.
Μάλιστα, έφερε σαν παράδειγμα τον εαυτό του, λέγοντας πως αν ο ίδιος μπορεί να κάνει τακτική, σκληρή σωματική άσκηση «το ίδιο μπορεί να κάνει κάθε μέλος των ενόπλων δυνάμεών μας».
Εντός της ημέρας θα έχει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντήσει αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα απολύσει οποιοδήποτε δεν του αρέσει επί τόπου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί αργότερα σήμερα σε συνεδρίαση στην οποία θα συμμετάσχουν εκατοντάδες Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί έπειτα από μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόσκληση σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.
Διαβάστε επίσης
«Τρικλοποδιά» Νετανιάχου σε Τραμπ: Δεν αποδέχομαι παλαιστινιακό κράτος – Ο στρατός θα παραμείνει στη Γάζα
Σανίδα σωτηρίας για τον Νετανιάχου το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ο αμερικανός πρόεδρος μετακίνησε το τέρμα και δίνει παράταση ζωής στον ισραηλινό ηγέτη
Διορία «τρεις ή τέσσερις ημέρες» δίνει ο Τραμπ στη Χαμάς να απαντήσει στο ειρηνευτικό του σχέδιο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.