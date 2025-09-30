Χέγκσεθ: «Τέρμα οι τύποι με φορέματα και οι χοντροί αξιωματικοί από τον αμερικανικό στρατό»

Ανώτερους αξιωματικούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνάντησε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι μπαίνει τέλος στα προγράμματα συμπερίληψης στον αμερικανικό στρατό. «Η διοίκηση έχει κάνει πολλά από την πρώτη μέρα για να εξαλείψει την “κοινωνική δικαιοσύνη”, την “πολιτική ορθότητα” και τα “τοξικά ιδεολογικά σκουπίδια” που είχαν μολύνει το τμήμα μας, για να ξεριζώσει την πολιτική, να καταργήσει τους μήνες ταυτότητας, τους τύπους με φορέματα. Τέρμα η λατρεία της κλιματικής αλλαγής, τέρμα οι διαιρέσεις, οι περισπασμοί ή οι ψευδαισθήσεις σχετικά με το φύλο. Το έχω ξαναπει, τελειώσαμε με τις βλακείες».

“UNACCEPTABLE”: Secretary of War Pete Hegseth says the military is returning to a merit-based system. pic.twitter.com/WzRs8vXLmo — Fox News (@FoxNews) September 30, 2025

Ο υπουργός Άμυνας δεν περιορίστηκε στο να τα βάλει με τη «woke ατζέντα», αλλά μπήκε στο στόχαστρο του και τη φυσική κατάσταση των αξιωματικών. «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου να ηγούνται διοικήσεων σε όλη τη χώρα, στον κόσμο, είναι άσχημο θέαμα», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια της ασυνήθιστης συγκέντρωσης των αξιωματικών σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Είναι κακό και δεν είναι αυτό που είμαστε».

«Αν μπορώ να κάνω εγώ τακτική άσκηση, μπορείτε και εσείς»

«Από σήμερα κάθε μέλος των ενόπλων δυνάμεων, σε κάθε βαθμό, υποχρεούται να πληροί κριτήρια ύψους και βάρους δύο φορές το το χρόνο», πρόσθεσε.

🚨 BREAKING: SecWar Pete Hegseth NUKES fat generals and announces a new twice-yearly PT test for top brass.



"It's unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon, and leading all around the world. It's a BAD LOOK, and it's not who we are!"



"You need… pic.twitter.com/xcX0PXDj0J September 30, 2025

Μάλιστα, έφερε σαν παράδειγμα τον εαυτό του, λέγοντας πως αν ο ίδιος μπορεί να κάνει τακτική, σκληρή σωματική άσκηση «το ίδιο μπορεί να κάνει κάθε μέλος των ενόπλων δυνάμεών μας».

Εντός της ημέρας θα έχει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντήσει αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα απολύσει οποιοδήποτε δεν του αρέσει επί τόπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί αργότερα σήμερα σε συνεδρίαση στην οποία θα συμμετάσχουν εκατοντάδες Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί έπειτα από μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόσκληση σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.

