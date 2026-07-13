Κυρίαρχος του weekend ο Alpha με σχεδόν ίδια τηλεθέαση και τις δύο ημέρες (11-12/7)

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Κρατήθηκε σε υψηλά για την εποχή επίπεδα η επίδοση του Alpha στην διάρκεια του Σαββατοκύριακου αποτελώντας την πρώτη επιλογή των τηλεθεατών και τις δύο ημέρες.

Στο Mega ο δείκτης της Nielsen σημείωσε βαθμιαία υποχώρηση και ειδικά την Κυριακή το μερίδιο του ήταν μονοψήφιο. Παρόλα αυτά την Κυριακή μόνον ο ΣΚΑΪ προσπέρασε τον σταθμό της Καλλιθέας.

Το κανάλι του Φαλήρου το Σάββατο είχε το τρίτο σε μέγεθος μερίδιο τηλεθέασης και αποτέλεσε τη δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών την Κυριακή, με τρίτη την ΕΡΤ1 χάρη στην απευθείας μετάδοση του ματς Νορβηγία- Αγγλία που κρίθηκε στην παράταση (αλλά δεν εμφανίζεται στο διάγραμμα τηλεθέασης της ΕΡΤ1 για τεχνικούς λόγους).

Βουτιά στην επίδοση της είδε το Σαββατοκύριακο η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, η οποία χωρίς μουντιαλικές μεταδόσεις στο μενού της είδε την τηλεθέαση της να καταβαραθρώνεται. Παρόλα αυτά οι επαναλήψεις αγώνων του Μουντιάλ της χάρισαν μερίδια και τις δύο ημέρες στο 3,4%.

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