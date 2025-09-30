Διορία «τρεις ή τέσσερις ημέρες» δίνει ο Τραμπ στη Χαμάς να απαντήσει στο ειρηνευτικό του σχέδιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς έχει «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιό του για τη Γάζα ή να αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Τραμπ είπε ότι οι Ισραηλινοί και Άραβες ηγέτες αποδέχτηκαν την πρόταση και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

«Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος».

Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολύ».

Από την πλευρά της η Χαμάς δήλωσε ότι θα επανεξετάσει το περίγραμμα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες στην Ουάσινγκτον, καθώς ηγέτες σε όλη τη Μέση Ανατολή και αλλού εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην πρόταση, η οποία έρχεται μετά από σχεδόν δύο χρόνια αδιάκοπης βίας.

Στο Ισραήλ, τα μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί χαιρέτισαν ευρέως την ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που έγινε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τραμπ, ότι υποστηρίζει το σχέδιο των 20 σημείων, το οποίο ικανοποιεί πολλά από τα κύρια αιτήματα του Ισραήλ.

Αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν ότι θα συζητήσουν την πρόταση εσωτερικά και με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις πριν απαντήσουν.

Μια πηγή της Χαμάς δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η ομάδα «ξεκίνησε μια σειρά διαβουλεύσεων εντός των πολιτικών και στρατιωτικών ηγεσιών της, τόσο εντός της Παλαιστίνης όσο και στο εξωτερικό», οι οποίες «θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω της πολυπλοκότητας της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ηγεσίας και των κινημάτων».

Το σχέδιο των 20 σημείων απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και της απαγορεύει κάθε μελλοντικό πολιτικό ρόλο στη Γάζα. Απαιτεί από την μαχητική ισλαμιστική οργάνωση να απελευθερώσει τους 48 Ισραηλινούς ομήρους που εξακολουθεί να κρατάει -εκ των οποίων λιγότεροι από τους μισούς πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί- εντός 72 ωρών από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, αλλά προσφέρει τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος της περιμέτρου και μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την οποία χρειάζονται απεγνωσμένα τα 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι της κατεστραμμένης περιοχής.

Απαιτεί επίσης από το Ισραήλ να απελευθερώσει περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων πολλών που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

