30.09.2025 17:34

Επιμένουν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες (SVR): Θα στηθεί προβοκάτσια στην Πολωνία από το Κίεβο

30.09.2025 17:34
SVR

Η Ουκρανία ετοιμάζεται να οργανώσει μια πρόκληση στην Πολωνία με τη συμμετοχή μιας ομάδας δολιοφθοράς και αναγνώρισης «υπό τον μανδύα» ρωσικών και λευκορωσικών ειδικών δυνάμεων, ανέφερε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) σε ανακοίνωση που τέθηκε στη διάθεση του TASS.

Η νέα πρόκληση του Κιέβου μπορεί να περιλαμβάνει μια ψεύτικη επίθεση σε κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομής της Πολωνίας, σημείωσε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες:

  • Η Ουκρανία σχεδιάζει «μια ακόμη μεγάλης δημοσιότητας πρόκληση».
  • Το «σενάριο έχει σχεδιαστεί από την Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας μαζί με τις πολωνικές μυστικές υπηρεσίες».
  • Η κυβέρνηση του Κιέβου σχεδιάζει να οργανώσει μια πρόκληση στην Πολωνία με ομάδες δολιοφθοράς και αναγνώρισης «που θα εμφανίζονται ως στρατιώτες από ρωσικές και λευκορωσικές ειδικές δυνάμεις».
  • Οι προβοκάτορες έχουν επιλεγεί προσεκτικά. Θα περιλαμβάνουν «μαχητές από τη Λεγεώνα της Ελευθερίας της Ρωσίας (αναγνωρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση και εκτός νόμου στη Ρωσία) που πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας και του λευκορωσικού συντάγματος Καλινόφσκι (αναγνωρισμένο ως τρομοκρατική οργάνωση στη Λευκορωσία)»
  • Δεν αποκλείεται η πρόκληση να περιλαμβάνει προσομοίωση επιθέσεων σε κρίσιμες εγκαταστάσεις υποδομής της Πολωνίας «προκειμένου να τροφοδοτηθεί η δημόσια οργή».

Σχέδιο του Κιέβου

  • Το Κίεβο συνεχίζει να προσπαθεί να «εμπλέξει τις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ σε ένοπλη σύγκρουση με τη Μόσχα».
  • Αντιμέτωπο με βέβαιη ήττα, το καθεστώς Ζελένσκι είναι έτοιμο, «προστατευμένο από τους Ευρωπαίους συμμάχους του, να κάνει τα πάντα, ακόμη και με το κόστος της πυροδότησης ενός «μεγάλου πολέμου», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Βαρσοβία ισχυρίστηκε ότι 19 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο και χαρακτήρισε το περιστατικό ως σκόπιμη πρόκληση από τη Μόσχα με σκοπό να δοκιμάσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ. Παρόμοιοι ισχυρισμοί για εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών έγιναν αργότερα από τη Ρουμανία.

Η SVR ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη ότι οι εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ΕΕ ήταν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Ουκρανίας, η οποία χάνει στο πεδίο της μάχης, με στόχο την «εμπλοκή των ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ σε ένοπλη σύγκρουση με τη Μόσχα».

«Μια άλλη πρόκληση εκπονείται αυτή τη στιγμή» από την κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Ζελένσκι, ανέφερε η δήλωση. Θα περιστρέφεται γύρω από «μια ομάδα δολιοφθοράς και αναγνώρισης που αναπτύχθηκε σε πολωνικό έδαφος και θα εμφανιστεί σαν να αποτελείται από στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία», πρόσθεσε.

