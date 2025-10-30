search
ΚΟΣΜΟΣ

30.10.2025 00:05

Ολλανδία – Εκλογές: Πρώτο το κεντρώο κόμμα στα exit polls – «Καταψηφίστηκε η πολιτική του μίσους», ήττα του ακροδεξιού Βίλντερς

30.10.2025 00:05
ollandia ekloges nikitis – new

Οι Ολλανδοί ψηφοφόροι φαίνεται να απέρριψαν τον ακροδεξιό ηγέτη Χέερτ Βίλντερς υπέρ ενός κεντρώου κόμματος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν έξω από τα εκλογικά κέντρα και δόθηκαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Τετάρτης, μετά τις πρόωρες εκλογές τις οποίες παρακολουθεί στενά όλη την Ευρώπη.

Το φιλοευρωπαϊκό κεντρώο κόμμα D66 αναμένεται να κερδίσει 27 από τις 150 έδρες του κοινοβουλίου, καθώς φαίνεται να προηγείται του Γκέερτ Βίλντερς και του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV), το οποίο αναμένεται να εξασφαλίσει 25, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Ipsos.

Τα καταφέραμε, δήλωσε ο 38χρονος αρχηγός των κεντρώων

Εάν το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιωθεί, θα δώσει τη δυνατότητα στον επικεφαλής του κόμματος D66 και φιλοευρωπαίο Ρομπ Γέτεν, 38 ετών, να γίνει πρωθυπουργός.

Ο αρχηγός του κεντρώου κόμματος D66 Ρομπ Γέτεν, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα, δήλωσε απόψε ότι οι Ολλανδοί ψηφοφόροι έδωσαν «ένα ξεκάθαρο μήνυμα με τη νίκη μας και την ήττα του Βίλντερς».

Τα αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν να είναι εφικτός, ένας ευρύς, σταθερός συνασπισμός, τόνισε, προσθέτοντας ότι οι Ολλανδοί καταψήφισαν την «πολιτική του μίσους».

«Εκατομμύρια Ολλανδοί γύρισαν σελίδα σήμερα. Είπαν αντίο στην πολιτική της αρνητικότητας και του μίσους», δήλωσε ο κεντρώος Γέτεν.

Οι υποστηρικτές του D66 εκδήλωσαν τη χαρά τους αυτή την εκλογική τους βραδιά στο Λέιντεν, κοντά στη Χάγη, υψώνοντας ολλανδικές και ευρωπαϊκές σημαίες.

«Τα καταφέραμε!», δήλωσε ο Γέτεν σε ομιλία του.

Δεν θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνασπισμού ο Βίλντερς

Οι εκλογές στην Ολλανδία παρακολουθούνται στενά στην Ευρώπη, καθώς αναμενόταν ότι θα αποτιμούσαν το μέγεθος της ανόδου της ακροδεξιάς παντού σε όλη την ήπειρο, κυρίως στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Εάν τα αποτελέσματα των exit poll είναι ακριβή, το PVV χάνει 12 έδρες σε σχέση με την εντυπωσιακή εκλογική του νίκη το 2023.

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει επί του παρόντος κάθε νέα συνεργασία μαζί του, θεωρώντας τον αναξιόπιστο ή τις απόψεις του απαράδεκτες.

Ο ίδιος ο Βίλντερς προκάλεσε τις πρόωρες εκλογές τορπιλίζοντας την απερχόμενη κυβέρνηση έπειτα από μια διαμάχη για τη μετανάστευση, αποσύροντας το PVV από έναν εύθραυστο τετρακομματικό συνασπισμό.

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς παραδέχτηκε ότι ήλπιζε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα.

«Οι ψηφοφόροι εκφράστηκαν. Ελπίζαμε σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά μείναμε πιστοί στις ιδέες μας», δήλωσε ο Βίλντερς μέσω της πλατφόρμας X.

Ο Βίλντερς δήλωσε ωστόσο ότι «25 έδρες θα ήταν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει ποτέ. Παραμένουμε ένα μεγάλο κόμμα στην Ολλανδία. Πιθανότατα δεν θα είμαι στην κυβέρνηση εάν επιβεβαιωθεί ότι το D66 είναι ο νικητής των εκλογών».

Παραιτήθηκε ο Τίμερμαν

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι παραιτείται από τη θέση του επικεφαλής της συμμαχίας Πράσινης Αριστεράς και Εργατικού Κόμματος μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

«Απόψε, αποχωρώ από τη θέση μου ως επικεφαλής κόμματος, με βαριά καρδιά», δήλωσε ο Τίμερμανς σε ομιλία του.

Οι δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν έξω από τα εκλογικά τμήματα δείχνουν ότι η συμμαχία του προβλέπεται να λάβει 20 έδρες στο κοινοβούλιο, έναντι 25 που είχε στην προηγούμενη σύνθεση του κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το exit poll, το VVD (Φιλελεύθερο Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία) κατατάσσεται τρίτο με 23 έδρες, η συμμαχία GroenLinks–PvdA (Πράσινη Αριστερά και Εργατικό Κόμμα) τέταρτη με 20 έδρες, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA) ακολουθεί πέμπτο με 19 έδρες.

Αν επιβεβαιωθεί ότι το D66 αναδεικνύεται πρώτο κόμμα στο νέο κοινοβούλιο, θα πρόκειται για ιστορικό αποτέλεσμα, καθώς το κόμμα δεν έχει ποτέ στο παρελθόν καταλάβει την πρώτη θέση στις ολλανδικές εκλογές.

Το exit poll έχει περιθώριο σφάλματος έως τρεις έδρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρών ανατροπών στο τελικό αποτέλεσμα.

Οι πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία προκηρύχθηκαν μετά την κατάρρευση, τον Ιούνιο, της κυβέρνησης συνασπισμού που είχε σχηματιστεί μόλις 11 μήνες νωρίτερα, όταν ο ακροδεξιός Γκέερτ Βίλντερς απέσυρε το Κόμμα της Ελευθερίας (PVV) από τον ήδη εύθραυστο κυβερνητικό σχηματισμό.

Το PVV είχε προκαλέσει ανατροπή στις εκλογές του 2023, κατακτώντας την πρώτη θέση και σχηματίζοντας, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, μια εύθραυστη τετρακομματική δεξιά κυβέρνηση με το αγροτικό λαϊκιστικό κίνημα BBB, το κεντρώο NSC και το φιλελεύθερο-συντηρητικό VVD.

Ωστόσο, οι εταίροι του θεώρησαν τον Βίλντερς «πολιτικά τοξικό» για την πρωθυπουργία, δίνοντας τη θέση στον πρώην αρχηγό της μυστικής υπηρεσίας Ντικ Σχοφ. Ο Βίλντερς, γνωστός για την αντι-ισλαμική και αντι-μεταναστευτική ρητορική του, περιορίστηκε σε κριτική από το περιθώριο, έως ότου διέλυσε την κυβέρνηση στις 3 Ιουνίου, όταν οι εταίροι αρνήθηκαν να υιοθετήσουν το ριζοσπαστικό 10 σημείων πρόγραμμά του για τη μετανάστευση, το οποίο προέβλεπε στρατιωτικές περιπολίες στα σύνορα, κλείσιμο προσφυγικών δομών και απέλαση Σύρων προσφύγων.

Μόλις γίνει γνωστό το τελικό αποτέλεσμα, θα αρχίσει η μακρά περίοδος διαπραγματεύσεων μεταξύ των κομμάτων για να καθοριστεί ποιος θέλει να συνεργαστεί με ποιον, μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες.

Στην Ολλανδία, το πολιτικό σύστημα είναι τόσο κατακερματισμένο που κανένα κόμμα δεν μπορεί να κερδίσει τις 76 έδρες που απαιτούνται για να κυβερνήσει μόνο του, καθώς η ολλανδική βουλή αριθμεί 150 έδρες. Επομένως, η συναίνεση και οι συνασπισμοί είναι απαραίτητοι.

