search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 09:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 07:15

Συνάντηση κορυφής Τραμπ-Σι: «Σύντομα εμπορική συμφωνία» – Μείωση δασμών στο 47% για Πεκίνο

30.10.2025 07:15
trump china new

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από έξι χρόνια στη Νότια Κορέα, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας και να βάλουν τέλος σε έναν πολύμηνο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. 

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, από το Air Force One, για τη συνάντηση διάρκειας 1 ώρας και 40 λεπτών, που ολοκληρώθηκε με χειραψία. «Από ο ένα ως το δέκα, θα βαθμολογούσα με 12 τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Οι δασμοί στην Κίνα μειώνονται από το 57% στο 47% ενώ ο αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσκεψη τον Απρίλιο στο Πεκίνο.

«Θα συνεργαστούμε για την ειρήνευση στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Τραμπ ενώ αναφέρθηκε σε συμφωνία ενός έτους με προοπτική διεύρυνσης σχετικά με τις σπάνιες γαίες.

«Κύριε Πρόεδρε, νοιάζεστε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη. Είστε ενθουσιώδης για την επίλυση των κρίσιμων περιφερειακών ζητημάτων», είναι η φράση του Κινέζου προέδρου, που προβάλλει η αμερικανική διπλωματία από τη συνάντηση.

Καθώς οι δύο ηγέτες κάθισαν για να ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους, ο Σι είπε στον Τραμπ μέσω διερμηνέα ότι είναι φυσικό για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να έχουν διαφωνίες από καιρό σε καιρό.

«Πριν από μερικές μέρες… οι ομάδες μας συμφώνησαν σε βασικά σημεία για την αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών μας και σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο…

Είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εργάζομαι μαζί σας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Σι.

Ο Τραμπ εξέφρασε επανειλημμένα την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας με τον Σι, αν και οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών.

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει άμεσα τις δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων. 

Στο μήνυμά του ανέφερε ότι διέταξε το Πεντάγωνο να επαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές σε «ισότιμη βάση» με τις δοκιμές άλλων χωρών, με την εκκίνηση να γίνεται «άμεσα». Οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει τις πυρηνικές δοκιμές το 1992.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερους πυρηνικούς πυραύλους από κάθε άλλη χώρα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και η Κίνα στην τρίτη, αλλά θα βελτιωθεί σημαντικά μέσα σε πέντε χρόνια».

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων στη Μαλαισία, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Κίνα συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για τις εμπορικές συνομιλίες. Ωστόσο, όπως τόνισαν, η τελική συμφωνία εξαρτάται από τις αποφάσεις των δύο ηγετών.

Διαβάστε επίσης

Εκλογές στην Ολλανδία: Πρωτιά για το κεντρώο κόμμα στα exit polls- «Καταψηφίστηκε η πολιτική του μίσους» – Ήττα του ακροδεξιού Βίλντερς – Παραιτήθηκε ο Τίμερμαν

Ο Πούτιν δεν θα κάνει βήμα πίσω στην Ουκρανία, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Δεν επικυρώθηκε το σχέδιο δημιουργίας γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία με την υπόλοιπη Ιταλία – Η αντίδραση της κυβέρνησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η νέα σχέση Μητσοτάκη – Δένδια και η ικανοποίηση των γαλάζιων βουλευτών από το τέλος των εχθροπραξιών

PAVLOS_GEROULANOS810_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα «γυρίζει» ο Γερουλάνος: Μισό… mea culpa για την κηδεία του Σαββόπουλου

saber_kazemi_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ: Εγκεφαλικά νεκρός από ηλεκτροπληξία ο 26χρονος Ιρανός Σάμπερ Καζεμί

lazopoulos-liagkas-new
LIFESTYLE

Λαζόπουλος κατά Λιάγκα: «Κινείσαι μεταξύ πονηριάς, κουτοπονηριάς και κακίας» (Video)

autoschip
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τρίζει» η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η έλλειψη τσιπ απειλεί την παραγωγή σε όλον τον πλανήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 09:53
mitsotakis_dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η νέα σχέση Μητσοτάκη – Δένδια και η ικανοποίηση των γαλάζιων βουλευτών από το τέλος των εχθροπραξιών

PAVLOS_GEROULANOS810_NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα «γυρίζει» ο Γερουλάνος: Μισό… mea culpa για την κηδεία του Σαββόπουλου

saber_kazemi_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ: Εγκεφαλικά νεκρός από ηλεκτροπληξία ο 26χρονος Ιρανός Σάμπερ Καζεμί

1 / 3