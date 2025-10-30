Συνάντηση κορυφής Τραμπ-Σι: «Σύντομα εμπορική συμφωνία» – Μείωση δασμών στο 47% για Πεκίνο

Οι Πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση έπειτα από έξι χρόνια στη Νότια Κορέα, με στόχο την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας και να βάλουν τέλος σε έναν πολύμηνο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, από το Air Force One, για τη συνάντηση διάρκειας 1 ώρας και 40 λεπτών, που ολοκληρώθηκε με χειραψία. «Από ο ένα ως το δέκα, θα βαθμολογούσα με 12 τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Οι δασμοί στην Κίνα μειώνονται από το 57% στο 47% ενώ ο αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε επίσκεψη τον Απρίλιο στο Πεκίνο.

«Θα συνεργαστούμε για την ειρήνευση στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Τραμπ ενώ αναφέρθηκε σε συμφωνία ενός έτους με προοπτική διεύρυνσης σχετικά με τις σπάνιες γαίες.

«Κύριε Πρόεδρε, νοιάζεστε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη. Είστε ενθουσιώδης για την επίλυση των κρίσιμων περιφερειακών ζητημάτων», είναι η φράση του Κινέζου προέδρου, που προβάλλει η αμερικανική διπλωματία από τη συνάντηση.

Καθώς οι δύο ηγέτες κάθισαν για να ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους, ο Σι είπε στον Τραμπ μέσω διερμηνέα ότι είναι φυσικό για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να έχουν διαφωνίες από καιρό σε καιρό.

«Πριν από μερικές μέρες… οι ομάδες μας συμφώνησαν σε βασικά σημεία για την αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών μας και σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο…

Είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εργάζομαι μαζί σας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Σι.

Ο Τραμπ εξέφρασε επανειλημμένα την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας με τον Σι, αν και οι διαπραγματεύσεις προχωρούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικών και οικονομικών ανταγωνισμών.

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει άμεσα τις δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων.

BREAKING 🚨 China’s President stuns the world THANKING President Trump for promoting PEACE



"Mr President you care a lot about world peace. You are very enthusiastic about settling regional hotspot issues”



I AM IN TOTAL SHOCK 🔥 pic.twitter.com/yEkzCdigUf — MAGA Voice (@MAGAVoice) October 30, 2025

Στο μήνυμά του ανέφερε ότι διέταξε το Πεντάγωνο να επαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές σε «ισότιμη βάση» με τις δοκιμές άλλων χωρών, με την εκκίνηση να γίνεται «άμεσα». Οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει τις πυρηνικές δοκιμές το 1992.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερους πυρηνικούς πυραύλους από κάθε άλλη χώρα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και η Κίνα στην τρίτη, αλλά θα βελτιωθεί σημαντικά μέσα σε πέντε χρόνια».

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων στη Μαλαισία, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανέφερε ότι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Κίνα συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για τις εμπορικές συνομιλίες. Ωστόσο, όπως τόνισαν, η τελική συμφωνία εξαρτάται από τις αποφάσεις των δύο ηγετών.

Διαβάστε επίσης

Εκλογές στην Ολλανδία: Πρωτιά για το κεντρώο κόμμα στα exit polls- «Καταψηφίστηκε η πολιτική του μίσους» – Ήττα του ακροδεξιού Βίλντερς – Παραιτήθηκε ο Τίμερμαν

Ο Πούτιν δεν θα κάνει βήμα πίσω στην Ουκρανία, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Δεν επικυρώθηκε το σχέδιο δημιουργίας γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία με την υπόλοιπη Ιταλία – Η αντίδραση της κυβέρνησης