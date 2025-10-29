search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 02:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.10.2025 23:52

Δεν επικυρώθηκε το σχέδιο δημιουργίας γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία με την υπόλοιπη Ιταλία – Η αντίδραση της κυβέρνησης

29.10.2025 23:52
gefura messina

Το Ιταλικό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε απόψε να μην επικυρώσει το σχέδιο που προβλέπει δημιουργία γέφυρας η οποία θα πρέπει να ενώσει την ηπειρωτική Ιταλία με την Καλαβρία.

Η κυβέρνηση Μελόνι είχε εγκρίνει το συγκεκριμένο σχέδιο τον περασμένο Αύγουστο. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε πριν από λίγο ότι «πρόκειται για την πολλοστή εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου». Ο γραμματέας της Λέγκα και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι πρόσθεσε ότι «είναι μια πολιτική επιλογή η οποία ζημιώνει σοβαρά τη χώρα».

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, πάντως, έστω και αν το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει υιοθετήσει αρνητική στάση, η κυβέρνηση μπορεί -με νέα της απόφαση- να ορίσει ότι το συγκεκριμένο έργο ικανοποιεί ζωτικά εθνικά συμφέροντα και να δώσει, κατά συνέπεια, το οριστικό «πράσινο φως» για την κατασκευή του.

Όπως αναφέρει ο Τύπος, ορισμένα από τα σημεία που δεν έπεισαν τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο σεβασμός των αντισεισμικών και ευρωπαϊκών κανόνων, η αναγκαία προστασία του περιβάλλοντος και η αύξηση των προβλεπόμενων δαπανών κατά πάνω από το 50% σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς.

Το μέχρι τώρα προβλεπόμενο κόστος για την κατασκευή της «γέφυρας του στενού της Μεσσίνας» ανέρχεται σε περίπου 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό της μήκος θα είναι 3.666 μέτρα και θα μπορούν να διασχίζουν τη γέφυρα καθημερινά 140.000 οχήματα και περισσότερα από 200 τρένα. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός του 2032.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

Σουδάν: Ενότητα με «ειρήνη ή πόλεμο» θέλει τώρα ο αρχηγός των παραστρατιωτικών, μετά τη σφαγή 2.000 ανθρώπων στην Ελ Φάσερ

Η Συρία αναγνωρίζει επίσημα το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: «Ήταν καλή η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο»

SEISMOGRAFOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

trump notia korea- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει 350 δισ. δολάρια για να μειωθούν οι δασμοί – «Ναι» των ΗΠΑ σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

ollandia ekloges nikitis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία – Εκλογές: Πρώτο το κεντρώο κόμμα στα exit polls – «Καταψηφίστηκε η πολιτική του μίσους», ήττα του ακροδεξιού Βίλντερς

putin 112- n ew
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δεν θα κάνει βήμα πίσω στην Ουκρανία, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 01:53
spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: «Ήταν καλή η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο»

SEISMOGRAFOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

trump notia korea- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει 350 δισ. δολάρια για να μειωθούν οι δασμοί – «Ναι» των ΗΠΑ σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

1 / 3