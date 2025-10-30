search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 02:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 00:22

Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει 350 δισ. δολάρια για να μειωθούν οι δασμοί – «Ναι» των ΗΠΑ σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

30.10.2025 00:22
trump notia korea- new

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Νότια Κορέα συμφώνησε να καταβάλει 350 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ ως αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών που της επιβάλλονται, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες.

Παράλληλα, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι η Σεούλ θα προχωρήσει σε μαζικές αγορές αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ επενδύσεις από πλούσιες νοτιοκορεατικές εταιρείες και επιχειρηματίες στις ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τα 600 δισ. δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Νοτιοκορεάτης ομόλογός του Λι Τζε Μιουνγκ διευθέτησαν τις λεπτομέρειες μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας κατά τη χθεσινή συνάντησή τους.

Ο Λι είχε ζητήσει επίσης άδεια από τις ΗΠΑ προκειμένου η Νότια Κορέα να επανεπεξεργασθεί πυρηνικά καύσιμα για την τροφοδοσία υποβρυχίων, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρακολουθούν βορειοκορεατικά και κινεζικά σκάφη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών, η Νότια Κορέα δεν έχει δικαίωμα επανεπεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία των δύο χωρών «είναι ισχυρότερη από ποτέ» και πρόσθεσε ότι, βάσει αυτής της ενίσχυσης, έδωσε έγκριση στη Νότια Κορέα να κατασκευάσει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, «αντί για τα παλαιού τύπου και πολύ λιγότερο ευέλικτα υποβρύχια ντίζελ που διαθέτει σήμερα».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ταξίδι του «εξαιρετικό» και αναφέρθηκε θετικά στον Νοτιοκορεάτη πρωθυπουργό, γράφοντας: «Ένα σπουδαίο ταξίδι, με έναν υπέροχο πρωθυπουργό».

Διαβάστε επίσης:

Εκλογές στην Ολλανδία: Πρωτιά για το κεντρώο κόμμα στα exit polls- «Καταψηφίστηκε η πολιτική του μίσους» – Ήττα του ακροδεξιού Βίλντερς – Παραιτήθηκε ο Τίμερμαν

Ο Πούτιν δεν θα κάνει βήμα πίσω στην Ουκρανία, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Δεν επικυρώθηκε το σχέδιο δημιουργίας γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία με την υπόλοιπη Ιταλία – Η αντίδραση της κυβέρνησης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: «Ήταν καλή η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο»

SEISMOGRAFOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

trump notia korea- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει 350 δισ. δολάρια για να μειωθούν οι δασμοί – «Ναι» των ΗΠΑ σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

ollandia ekloges nikitis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία – Εκλογές: Πρώτο το κεντρώο κόμμα στα exit polls – «Καταψηφίστηκε η πολιτική του μίσους», ήττα του ακροδεξιού Βίλντερς

putin 112- n ew
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δεν θα κάνει βήμα πίσω στην Ουκρανία, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

petsas_stelios_vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στέλιος Πέτσας: Viral η σημαία ... άγνωστης χώρας που ανέβασε στα social media

troufakia_karida_sintagi
CUCINA POVERA

Γρήγορα και εύκολα τρουφάκια με ινδοκάρυδο

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

ant1_serres_1808_1920-1080_new
MEDIA

Σέρρες: Αυτή η σειρά παίρνει τη θέση της στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 01:53
spanoulis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: «Ήταν καλή η νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, δεν είναι εύκολο να παίζω σε αυτό το γήπεδο»

SEISMOGRAFOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά του Ρεθύμνου

trump notia korea- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει 350 δισ. δολάρια για να μειωθούν οι δασμοί – «Ναι» των ΗΠΑ σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

1 / 3