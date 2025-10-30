Τραμπ: Η Νότια Κορέα θα καταβάλει 350 δισ. δολάρια για να μειωθούν οι δασμοί – «Ναι» των ΗΠΑ σε πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Νότια Κορέα συμφώνησε να καταβάλει 350 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ ως αντάλλαγμα για τη μείωση των δασμών που της επιβάλλονται, ανακοινώνοντας παράλληλα νέες εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες.

Παράλληλα, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι η Σεούλ θα προχωρήσει σε μαζικές αγορές αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ επενδύσεις από πλούσιες νοτιοκορεατικές εταιρείες και επιχειρηματίες στις ΗΠΑ θα ξεπεράσουν τα 600 δισ. δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Νοτιοκορεάτης ομόλογός του Λι Τζε Μιουνγκ διευθέτησαν τις λεπτομέρειες μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας κατά τη χθεσινή συνάντησή τους.

Ο Λι είχε ζητήσει επίσης άδεια από τις ΗΠΑ προκειμένου η Νότια Κορέα να επανεπεξεργασθεί πυρηνικά καύσιμα για την τροφοδοσία υποβρυχίων, ώστε αυτά να είναι σε θέση να παρακολουθούν βορειοκορεατικά και κινεζικά σκάφη για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο κρατών, η Νότια Κορέα δεν έχει δικαίωμα επανεπεξεργασίας χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία των δύο χωρών «είναι ισχυρότερη από ποτέ» και πρόσθεσε ότι, βάσει αυτής της ενίσχυσης, έδωσε έγκριση στη Νότια Κορέα να κατασκευάσει πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, «αντί για τα παλαιού τύπου και πολύ λιγότερο ευέλικτα υποβρύχια ντίζελ που διαθέτει σήμερα».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ταξίδι του «εξαιρετικό» και αναφέρθηκε θετικά στον Νοτιοκορεάτη πρωθυπουργό, γράφοντας: «Ένα σπουδαίο ταξίδι, με έναν υπέροχο πρωθυπουργό».

