Αντιδράσεις στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων έχει προκαλέσει το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια, για τη μετάβαση στη… νέα εποχή, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της «Ατζέντας 2030» που αφορούν μεταξύ άλλων αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, αλλά και στην εξέλιξη των στελεχών, αξιωματικών και υπαξιωματικών.

Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε τη νέα δομή προσωπικού η οποία χρειάζεται μια διαδικασία προσαρμογής διάρκειας 17 – 18 ετών, λέγοντας ότι θα «επιστρέψουμε στη σοβαρότητα» με τον εξορθολογισμό ζητημάτων που αφορούν την διασύνδεση του μισθού με τον βαθμό των στελεχών.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει το νομοσχέδιο ως μια «μεταρρύθμιση» που εκσυγχρονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στην πράξη, όμως, οι στρατιωτικοί βλέπουν ένα σχέδιο που αλλάζει τους όρους σταδιοδρομίας, αφαιρεί βαθμούς και δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο ανισοτήτων.

Παράλληλα, και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, έδωσε την εντύπωση μιας κυβέρνησης που δεν δείχνει και πολύ σίγουρη για το αφήγημά της, αφού και η ίδια έχει μιλήσει για «πολιτικό κόστος».

Η συγκέντρωση των στρατιωτικών στην Αθήνα στις 11 Οκτωβρίου κινείται προς σε αυτήν την κατεύθυνση, δίνοντας μια πρώτη ηχηρή απάντηση προς την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και την κυβέρνηση. Είναι κάτι που έχει να συμβεί από το 2012. Τότε οι στρατιωτικοί βγήκαν στους δρόμους απέναντι στα μέτρα της τρόικας.

Τώρα όπως λένε οι ίδιοι στο topontiki.gr, βγαίνουμε στους δρόμους για να δείξουμε την πλήρη αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Όπως σχολιάζουν «η κυβέρνηση το κατάφερε κι αυτό. Να μας βγάλει στους δρόμους μετά από τόσα χρόνια. Κάτι δείχνει αυτό».

Όπως τόνισε στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, «οι στρατιωτικοί έχουν απηυδήσει με τις μεταρρυθμίσεις, τις ανακρίβειες, τις διαπομπεύσεις και τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς της κυβέρνησης. Όλες αυτές οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για εμάς».

Όσον αφορά το κλίμα που επικρατεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, το χαρακτήρισε «εκρηκτικό», καθώς η «κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί». Μάλιστα, όπως αποκάλυψε το προηγούμενο διάστημα σημειώθηκαν πολλές παραιτήσεις στελεχών, την ίδια στιγμή που οι στρατιωτικές σχολές αδειάζουν από κόσμο.

Τέλος, ανέφερε ότι «στο συλλαλητήριο στις 11/10 θα έρθει κόσμος απ’ όλη την Ελλάδα», ενώ εκτίμησε ότι θα υπάρχει μεγάλη μαζικότητα και συμμετοχή.

