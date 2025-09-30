Δένδιας: Τι αλλάζει στις Ένοπλες Δυνάμεις – Μισθολόγιο, θητεία και στράτευση γυναικών

Από την Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας παρουσίασε την Τρίτη το νομοσχέδιο για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού της «Ατζέντας 2030» που αφορούν μεταξύ άλλων αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, αλλά και στην εξέλιξη των στελεχών, αξιωματικών και υπαξιωματικών.

Παρουσία της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Αεροπορίας, Στρατού Ξηράς και Πολεμικού Ναυτικού, ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε τη νέα δομή προσωπικού η οποία χρειάζεται μια διαδικασία προσαρμογής διάρκειας 17 – 18 ετών, λέγοντας ότι θα «επιστρέψουμε στη σοβαρότητα» με τον εξορθολογισμό ζητημάτων που αφορούν την διασύνδεση του μισθού με τον βαθμό των στελεχών.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στις αυξήσεις των μισθών που προέρχονται από χρήματα που εξοικονομήθηκαν από την Α’ φάση της Νέας Δομής Δυνάμεων από την συγχώνευση στρατοπέδων, δίνοντας ορισμένα παραδείγματα:

Ανθυπολοχαγός που υπηρετεί 3 χρόνια σε παραμεθόριο = Από 1.197 στα 1.576 ευρώ καθαρά.

Κελευστής σε πλήρωμα πολεμικού πλοίου = Από 901 στα 1.512 ευρώ καθαρά.

«Στην Β’ Φάση χρησιμοποιούνται χρήματα για τους κληρωτούς και στους οπλίτες θητείας και η Γ’ Φάση θα οδηγήσει σε δεύτερη αύξηση αποδοχών των στελεχών. Όλοι θα πάρουν σημαντικότατες αυξήσεις. Για τους υπαξιωματικούς ανέφερε ότι θα έχουν υψηλότερους μισθούς και σε υψηλότερες συντάξεις αν δεν γινόταν η μεταρρύθμιση» είπε ο Δένδιας

«Το οικιστικό πρόγραμμα 10ετίας του ΥΠΕΘΑ, το μεγαλύτερο στο νέο ελληνικό κράτος με σαφή ορίζοντα εκπλήρωσης όλων των αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, χρηματοδοτούμενο από το εξοπλιστικά προγράμματα. Κάθε στέλεχος που παίρνει μετάθεση θα παίρνει και ένα κλειδί για να έχει σπίτι» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Για την στρατιωτική θητεία είπε ότι δεν πρέπει πλέον να θεωρείται αγγαρεία. «Πιστεύουμε στον στρατό πολιτών, συνταγματική ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε την χώρα μας» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «35.500 άτομα την τελευταία 5ετία επικαλούμενοι ψυχολογικά προβλήματα ενώ 38.890 ανυπότακτοι στο εξωτερικό δηλαδή 20 ταξιαρχίες όταν η πατρίδα μας αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή και γι’ αυτό δεν θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε».

«Πάμε σε λογική κατάταξης πρωτόκλητων μετά το τέλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 9μηνη θητεία και όλοι θα κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς. Όμως αν ορισμένοι έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση και γνώσεις αυτοί θα μετατάσσονται σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία. Μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ σε Έβρο και νησιά και 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα».

Η Γενική Επιθεώρηση θα διασφαλίσει πλέον ότι «το φαγητό στο στρατό θα τρώγεται» με νέο Κανονισμό Τροφοδοσίας και λογιστικό τρόπο παρακολούθησης δαπανών. Για την θητεία πρόσθεσε ότι «έχουμε δύο στρατούς, τις Ειδικές Δυνάμεις και τους υπόλοιπους και στους δεύτερους, ζήτημα να έχουν ρίξει οι περισσότεροι έναν ικανοποιητικό αριθμό βολών».

«Στο πλαίσιο αυτό: η βασική εκπαίδευση θα διαρκεί 10 βδομάδες, η ειδική εκπαίδευση θα διαρκεί 4 εβδομάδες, η έντονη επιχειρησιακή εκπαίδευση θα διαρκεί 12 εβδομάδες και οι στρατεύσιμοι θα εκπαιδεύονται μεταξύ άλλων σε drones και συστήματα αντι-drones, όπως μας έχουν διδάξει πόλεμοι σε Ουκρανία και νότιο Καύκασο« τόνισε ο ΥΕΘΑ

Για τους ΔΕΑ, ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι μειώνεται η θητεία από 17 σε 14 μήνες αλλά ζητείται πλέον βαθμός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο βαθμός αποδίδεται στους 11 μήνες. Για την εφεδρεία, τόνισε ότι δημιουργείται Σώμα 150.000 ενεργών εφέδρων εθελοντών και επεκτείνεται στο 60 έτος, ενοποιείται η εφεδρεία με την Εθνοφυλακή.

«Για όσους στρατεύτηκαν στις Ειδικές Δυνάμεις, αποκάλυψε ότι δημιουργούνται δύο Μοίρες εφέδρων καταδρομέων με την Δ’ Μοίρα στη Ρεντίνα και με την 3η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο. Η πρόσκληση αρχικά θα γίνεται ανά τριετία με 50.000 άτομα. Για την εθελοντική στράτευση γυναικών, ο αρχικός στόχος είναι πιλοτικά 200 εθελόντριες 20 – 26 ετών με υποδομές που θα τους δώσουμε κίνητρα και προνόμια, πρόσβαση σε υπηρεσίες, μοριοδότηση σε ΑΣΕΠ, ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν και αν απαιτηθεί που θα υπάρξει κανονική υποχρεωτική στράτευση γυναικών» είπε ο Δένδιας και κατέληξε λέγοντας ότι «το νομοσχέδιο ονομάστηκε Χάρτης μετάβασης Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή, επειδή αυτό ακριβώς είναι και είμαστε απολύτως έτοιμοι να συζητήσουμε ιδέες, σκέψεις και αλλαγές».

