30.09.2025 16:28

Άρση ασυλίας Αλέξη Χαρίτση: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο με αγρότες που αγωνίζονται»

30.09.2025 16:28
alexis-xaritsis

Στην εξέταση από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας του αιτήματος της Εισαγγελίας για άρση της βουλευτικής του ασυλίας για να του ασκηθεί ποινική δίωξη αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής.

«Ποιο ήταν το έγκλημά μου; Συμμετείχα σε αγροτική κινητοποίηση στην Καρδίτσα. Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, η πολιτική και η συνδικαλιστική δράση ποινικοποιούνται. Σε μια χώρα όπου ο αγροτικός κόσμος απειλείται με αφανισμό λόγω του πολύκροτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια φάση που η σήψη της κυβερνητικής συγκάλυψης απειλεί τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας, αυτοί που οδηγούνται στο δικαστήριο είναι οι αγρότες που αγωνίζονται. Και μαζί με αυτούς κι εγώ», τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

«Το είπα από την πρώτη στιγμή. Το δηλώνω και σήμερα. Είναι τιμή μου. Γι’ αυτό και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι», συμπλήρωσε.

Σε βάρος του Αλέξη Χαρίτση σχηματίστηκα δικογραφία για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, επειδή τον Φεβρουάριο είχε επισκεφτεί αγροτικά μπλόκα στην Καρδίτσα.

«Η Νέα Αριστερά βρίσκεται δίπλα στους αγρότες»

Για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και η Νέα Αριστερά σημειώνοντας πως «η ποινικοποίηση της πολιτικής δράσης δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία».

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με στόχο τον περιορισμό του δικαιώματος των πολιτών να διαδηλώνουν, έχουν προξενήσει υπερβολικό ζήλο σε ΕΛ.ΑΣ. και Εισαγγελικές Αρχές, σε σημείο που σχηματίζονται αυτεπάγγελτα ποινικές δικογραφίες για συνδικαλιστές ακόμα και για πολιτικούς αρχηγούς.

Για τον Πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου διαβίβασε στη Βουλή δικογραφία με αίτημα την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών, επειδή επισκέφθηκε τα αγροτικά μπλόκα στην Καρδίτσα τον περασμένο Φλεβάρη.

Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για γελοιότητα, αλλά αυτή η κυβέρνηση διολισθαίνει διαρκώς σε αυταρχισμούς όσον αφορά τη συλλογική δράση. Πρόκειται για ποινικοποίηση της πολιτικής και της συνδικαλιστικής δράσης.

Στο υπόμνημά του προς την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, ο κ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι η βουλευτική του ιδιότητα και ο θεσμικός του ρόλος ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του κόμματος της Νέας Αριστεράς επιβάλλουν την παρουσία του όχι μόνο στις αγροτικές, αλλά σε κάθε κινητοποίηση όπου επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες διαμαρτύρονται και διεκδικούν.

Όσον αφορά τις ποινικές διώξεις των αγροτών συνδικαλιστών στην ίδια δικογραφία, ο Αλ. Χαρίτσης τονίζει ότι σε μια ισχυρή δημοκρατία, όταν πραγματοποιούνται ειρηνικές διαδηλώσεις, οι Αρχές οφείλουν να επιδεικνύουν ανοχή πριν απαγγείλουν τέτοιου είδους κατηγορίες σε πολίτες που διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους. 

Τέλος, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, ζητά την άρση ασυλίας του για λόγους αρχών και όχι ως παραδοχή ενοχής, όπως είχε εξαρχής δηλώσει, εκφράζοντας για άλλη μια φορά τη στήριξή του στους αγρότες.

Η δίωξη αυτή δεν αφορά μόνο τον Πρόεδρο της Νέας Αριστεράς. Είναι ένα μήνυμα εκφοβισμού προς κάθε αγρότη, κάθε εργαζόμενο, κάθε πολίτη που αγωνίζεται.

Η Νέα Αριστερά βρίσκεται δίπλα στους αγρότες. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στον αγώνα απέναντι σε μια εξουσία που καταφεύγει στη γελοιοποίηση της Δικαιοσύνης για να τρομοκρατήσει τους πολίτες.

Ο φόβος ανήκει σε αυτούς που κυβερνούν, όχι σε αυτούς που αγωνίζονται».

