«Ο πόλεμος των Ρόουζ»: Πώς Μπογδάνος και Λατινοπούλου βρέθηκαν από τη συνεργασία στις καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ήταν Σεπτέμβριος του 2022 όταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Αφροδίτη Λατινοπούλου έδιναν τα χέρια για μια συνεργασία που φαινόταν ενδιαφέρουσα για το χώρο της Δεξιάς στα… δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κ. Μπογδάνος είχε πριν από λίγο καιρό διαγραφεί από την Κ.Ο. του κυβερνώντος κόμματος, ενώ και η Α. Λατινοπούλου είχε δει «κόκκινη κάρτα» από τη Νέα Δημοκρατία, για δηλώσεις της που είχαν θεωρηθεί απαράδεκτες. Μπογδάνος και Λατινοπούλου αποφάσισαν τότε κοινή κάθοδο στις εκλογές υπό το όνομα ΠΑΤΡΙΔΑ, με πρόεδρο τον πρώτο και αντιπρόεδρο τη δεύτερη. Ωστόσο, ο πολιτικός γάμος αυτός δεν έμελλε να κρατήσει πολύ: εννέα μήνες αργότερα, το σχήμα διαλυόταν, με τον Κ. Μπογδάνο να ανακοινώνει τη συμπόρευσή του με τον Πρόδρομο Εμφιετζόγλου.

Η σύγκρουση

Υπάρχουν συναινετικά διαζύγια. Και υπάρχουν και χωρισμοί που θυμίζουν την περίφημη ταινία «Ο πόλεμος των Ρόουζ» με τον Μάικλ Ντάγκλας και την Καθλίν Τέρνερ. Ο πολιτικός χωρισμός του Κ. Μπογδάνου και της Α. Λατινοπούλου θύμισε την δεύτερη περίπτωση, καθώς η πολιτεύτρια σε σχόλιό της στη σελίδα του βουλευτή στο Facebook είχε γράψει: «Είναι ντροπή να μη γράφεις στην ανακοίνωση το όνομά μου και πως μειοψήφησα και ξεκαθάρισα πως δεν συναινώ στο ξεπούλημα του κόμματος ΠΑΤΡΙΔΑ. Κανένα συμβούλιο δεν αποφάσισε τίποτα γιατί δεν υπήρχε συμβούλιο. Ένα κακοστημένο σόου 20 φίλων σου. Απλά εσύ για τους δικούς σου, βιοποριστικούς λόγους αποφάσισες να πας εκεί. Εκεί που πριν λίγους μήνες τους κορόιδευες και τους έβριζες με τα χειρότερα λόγια. Έχεις αλλάξει 32 κόμματα και θέσεις, από το μαύρο εύζωνα έως την υιοθεσία των ΛΟΑΤΚΙ και τόσα ακόμα. Το ότι το κάνεις για μια ακόμη φορά δεν εκπλήσσει κανέναν. Καλή σας τύχη!».

Η απάντηση Μπογδάνου ήλθε λίγο αργότερα, πάλι μέσω Facebook, καθώς κατηγορούσε την Λατινοπούλου για «λασπολογία κάθε θιγμένης μεγαλομανίας», υποστηρίζοντας ότι στην πρώην συνεργάτιδά του «προτάθηκε η αντιπροεδρία ολόκληρου του νέου συνασπισμού και η Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αρνήθηκε και δήλωσε πως προτιμά να μείνουμε εκτός Βουλής. Τα ξεκατινιάσματα χαρακτηρίζουν δυστυχώς όσους αδυνατούν να δεχθούν και επιλέγουν να μη σέβονται τις αποφάσεις της (συντριπτικής) πλειοψηφίας. Τίποτε άλλο. Προχωράμε για να φτιάξουμε τον μεγάλο πατριωτικό συνασπισμό που έχει ανάγκη η χώρα».

Η καταγγελία

Όπως στον «Πόλεμο των Ρόουζ» το διαζύγιο περνά από την αντιπαλότητα στην ευθεία σύγκρουση, έτσι κλιμακώθηκε και η κόντρα των δύο πολιτικών, με τον Κ. Μπογδάνο να καταθέτει το 2024 αναφορά στον Άρειο Πάγο ζητώντας έρευνα για τη γνησιότητα των υπογραφών βάσει των οποίων ιδρύθηκε το κόμμα «Φωνή Λογικής». Ο και δημοσιογράφος δήλωσε ότι «ο νόμος αναφέρει πως για την ίδρυση ενός κόμματος απαιτούνται τουλάχιστον 200 υπογραφές», ωστόσο, όπως αναφέρει ο Κ. Μπογδάνος, «τα ονόματα και οι ταυτότητες που προσκομίστηκαν δεν είναι πραγματικά. Tο κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου είχε αρχικά εγκριθεί με την ονομασία “ΠΑΤΡΙΔΑ”, όμως αποκλείστηκε από τις εκλογές του Μαΐου 2023, όταν ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι παρανόμως χρησιμοποιούσε το ίδιο όνομα με το κόμμα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Μετά τον αποκλεισμό, το κόμμα μετονομάστηκε σε “Φωνή Λογικής – Αφροδίτη Λατινοπούλου” χωρίς, ωστόσο, να καταθέσει εκ νέου τις 200 απαιτούμενες υπογραφές, όπως προβλέπει η νομοθεσία σε περίπτωση αλλαγής ονομασίας».

Την ίδια περίοδο ο Ίωνας Ανδρικόπουλος, πρώην μέλος του εξαμελούς πολιτικού συμβουλίου της «Φωνής Λογικής» (ονομαζόταν αρχικά «Πατρίδα – Αφροδίτη Λατινοπούλου») και συνεργάτης της επικεφαλής του, υποστήριξε με ένορκη βεβαίωσή του πως το 2023 και συγκεκριμένα την περίοδο ίδρυσης του κόμματος συγκεντρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου 100 υπογραφές πολιτών από τις 200 που απαιτεί ο νόμος για την ίδρυση κόμματος. Ο Ίωνας Ανδρικόπουλος σημείωσε μάλιστα πως έχει βάσιμες υποψίες, σε βαθμό απόλυτης βεβαιότητας, πως ο υπολειπόμενος αριθμός των 100 υπογραφών δεν αντιστοιχεί σε πραγματικά πρόσωπα, και εκ των πραγμάτων η ίδρυση του κόμματος δεν έγινε νομότυπα από τον Άρειο Πάγο.

Η έρευνα

Ακολούθησαν οι καταθέσεις δύο ακόμα προσώπων τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ξεκίνησε να διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση ποινικών ευθυνών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2025 ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος κατέθεσε και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ζητώντας την διεξαγωγή κατεπείγουσας έρευνας, άσκησης διώξεων και παραπομπής στη δικαιοσύνη εγκλημάτων της «Φωνής Λογικής» που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε μάλιστα και τη διακοπή της χρηματοδότησης του κόμματος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις επόμενες ημέρες πρόκειται διεξάγει έρευνα στα γραφεία του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να ερευνηθούν οι σχετικές καταγγελίες.

