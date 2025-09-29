search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 22:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 21:13

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από καταγγελίες για σοβαρά αδικήματα

29.09.2025 21:13
latinopoulou_eurokoinovoulio
credit @latinopoulou.gr

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει μπει, σύμφωνα με πληροφορίες, το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Φωνή της Λογικής, καθώς μετά από καταγγελίες εξετάζεται αν έχει ιδρυθεί νόμιμα.

Οι σχετικές καταγγελίες έχουν περιέλθει επίσημα σε γνώση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Τον Νοέμβριο του 2024 ο Ίωνας Ανδρικόπουλος, πρώην μέλος του εξαμελούς πολιτικού συμβουλίου της «Φωνής Λογικής» (ονομαζόταν αρχικά «Πατρίδα – Αφροδίτη Λατινοπούλου») και συνεργάτης της επικεφαλής του, υποστήριξε με ένορκη βεβαίωσή του πως το 2023 και συγκεκριμένα την περίοδο ίδρυσης του κόμματος συγκεντρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου 100 υπογραφές πολιτών από τις 200 που απαιτεί ο νόμος για την ίδρυση κόμματος.

Ο Ίωνας Ανδρικόπουλος σημείωσε μάλιστα πως έχει βάσιμες υποψίες, σε βαθμό απόλυτης βεβαιότητας, πως ο υπολειπόμενος αριθμός των 100 υπογραφών δεν αντιστοιχεί σε πραγματικά πρόσωπα, και εκ των πραγμάτων η ίδρυση του κόμματος δεν έγινε νομότυπα από τον Άρειο Πάγο.

Προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών

Για το ίδιο θέμα είχε μιλήσει και ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που είχε αρχικά συνεργαστεί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου στο πλαίσιο του δικού του κόμματος με το όνομα «Πατριωτική Δύναμη Αλλαγής – ΠΑΤΡΙ.Δ.Α.», μέχρι εκείνη να αποχωρήσει και να ιδρύσει το δικό της πολιτικό σχήμα. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είχε καταγγείλει επίσης πως η Αφροδίτη Λατινοπούλου οικειοποιήθηκε το όνομα και το έμβλημα του δικού του κόμματος, ενώ υπενθυμίζεται πως το κόμμα της σημερινής ευρωβουλευτή αποκλείστηκε από τις εθνικές εκλογές του 2023 για αυτόν τον λόγο.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σε δική του ένορκη βεβαίωση έκανε λόγο για αρκετές δεκάδες πλαστές υπογραφές. Ακολούθησαν όμως και οι καταθέσεις δύο ακόμα προσώπων τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ο δημοσιογράφος κατέθεσε και αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την άμεση ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς ενδέχεται να έχουν τελεστεί τα αδικήματα της εξαπάτησης εκλογέων, της κατάρτισης πλαστών εγγράφων και της απάτης κατά του δημοσίου και των ανωτάτων δικαστικών αρχών της χώρας. Λίγες ημέρες αργότερα ξεκίνησε να διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση ποινικών ευθυνών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Πληροφορίες για έρευνα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2025 ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος κατέθεσε και κατεπείγουσα αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ζητώντας την διεξαγωγή κατεπείγουσας έρευνας, άσκησης διώξεων και παραπομπής στη δικαιοσύνη εγκλημάτων της «Φωνής Λογικής» που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε μάλιστα και τη διακοπή της χρηματοδότησης του κόμματος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις επόμενες ημέρες πρόκειται διεξάγει έρευνα στα γραφεία του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να ερευνηθούν οι σχετικές καταγγελίες.

Διαβάστε επίσης:

Καρυστιανού κατά Άδωνι: Εσείς θα κριθείτε για όσα επαίσχυντα διαπράττει η κυβέρνησή σας κι εγώ για το δίκαιο του αγώνα μου, μέχρι τέλους

Σακελλαροπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιαννίτση: Η δικαιοσύνη απονέμεται στα δικαστήρια και μόνον εκεί

Στέφανος Κασσελάκης: Προαναγγέλλει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες Αυγενάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
GADA_KTIRIO_ALEXANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός κρατούμενος στη ΓΑΔΑ – Κρεμάστηκε από τη ζακέτα του

cosmote-telekom-start-your-business
ADVERTORIAL

“Start your Business”: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους

antetokoynbo 00- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Mε… zoom στην media day των Μπακς λόγω… κορωνοϊού – Ακόμη στην Αθήνα ο Greak Freak

1-13
ADVERTORIAL

Τα καταστήματα ΟΠΑΠ γίνονται …αφετηρία για συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας –  Πώς θα διεκδικήσεις μία από τις 2.300 δωρεάν συμμετοχές που προσφέρει ο ΟΠΑΠ

DS-Automobiles
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το DS N°8 γίνεται το επίσημο αυτοκίνητο της εβδομάδας μόδας του Παρισιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 22:26
GADA_KTIRIO_ALEXANDRAS
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός κρατούμενος στη ΓΑΔΑ – Κρεμάστηκε από τη ζακέτα του

cosmote-telekom-start-your-business
ADVERTORIAL

“Start your Business”: Η νέα πρωτοβουλία της COSMOTE TELEKOM που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ξεκίνημά τους

antetokoynbo 00- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Mε… zoom στην media day των Μπακς λόγω… κορωνοϊού – Ακόμη στην Αθήνα ο Greak Freak

1 / 3