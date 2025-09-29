Αφροδίτη Λατινοπούλου: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από καταγγελίες για σοβαρά αδικήματα

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει μπει, σύμφωνα με πληροφορίες, το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Φωνή της Λογικής, καθώς μετά από καταγγελίες εξετάζεται αν έχει ιδρυθεί νόμιμα.

Οι σχετικές καταγγελίες έχουν περιέλθει επίσημα σε γνώση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

Τον Νοέμβριο του 2024 ο Ίωνας Ανδρικόπουλος, πρώην μέλος του εξαμελούς πολιτικού συμβουλίου της «Φωνής Λογικής» (ονομαζόταν αρχικά «Πατρίδα – Αφροδίτη Λατινοπούλου») και συνεργάτης της επικεφαλής του, υποστήριξε με ένορκη βεβαίωσή του πως το 2023 και συγκεκριμένα την περίοδο ίδρυσης του κόμματος συγκεντρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου 100 υπογραφές πολιτών από τις 200 που απαιτεί ο νόμος για την ίδρυση κόμματος.

Ο Ίωνας Ανδρικόπουλος σημείωσε μάλιστα πως έχει βάσιμες υποψίες, σε βαθμό απόλυτης βεβαιότητας, πως ο υπολειπόμενος αριθμός των 100 υπογραφών δεν αντιστοιχεί σε πραγματικά πρόσωπα, και εκ των πραγμάτων η ίδρυση του κόμματος δεν έγινε νομότυπα από τον Άρειο Πάγο.

Προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών

Για το ίδιο θέμα είχε μιλήσει και ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που είχε αρχικά συνεργαστεί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου στο πλαίσιο του δικού του κόμματος με το όνομα «Πατριωτική Δύναμη Αλλαγής – ΠΑΤΡΙ.Δ.Α.», μέχρι εκείνη να αποχωρήσει και να ιδρύσει το δικό της πολιτικό σχήμα. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είχε καταγγείλει επίσης πως η Αφροδίτη Λατινοπούλου οικειοποιήθηκε το όνομα και το έμβλημα του δικού του κόμματος, ενώ υπενθυμίζεται πως το κόμμα της σημερινής ευρωβουλευτή αποκλείστηκε από τις εθνικές εκλογές του 2023 για αυτόν τον λόγο.

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σε δική του ένορκη βεβαίωση έκανε λόγο για αρκετές δεκάδες πλαστές υπογραφές. Ακολούθησαν όμως και οι καταθέσεις δύο ακόμα προσώπων τον Νοέμβριο του 2024 και τον Ιανουάριο του 2025, ενώ ο δημοσιογράφος κατέθεσε και αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας την άμεση ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς ενδέχεται να έχουν τελεστεί τα αδικήματα της εξαπάτησης εκλογέων, της κατάρτισης πλαστών εγγράφων και της απάτης κατά του δημοσίου και των ανωτάτων δικαστικών αρχών της χώρας. Λίγες ημέρες αργότερα ξεκίνησε να διενεργείται προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση ποινικών ευθυνών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Πληροφορίες για έρευνα και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στα μέσα του Σεπτεμβρίου 2025 ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος κατέθεσε και κατεπείγουσα αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ζητώντας την διεξαγωγή κατεπείγουσας έρευνας, άσκησης διώξεων και παραπομπής στη δικαιοσύνη εγκλημάτων της «Φωνής Λογικής» που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησε μάλιστα και τη διακοπή της χρηματοδότησης του κόμματος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τις επόμενες ημέρες πρόκειται διεξάγει έρευνα στα γραφεία του κόμματος της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να ερευνηθούν οι σχετικές καταγγελίες.

