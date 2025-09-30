search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30.09.2025

«Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου»: Η πρώτη δήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως νέας πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

30.09.2025 07:03
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της ως η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σε τελετή στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα.

Στην πρώτη της ανάρτηση μετά την ορκωμοσία, η κ. Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε την αναγόρευσή της ως «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της», εκφράζοντας την υπερηφάνειά της που θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Αμερικανούς στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News, έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Τραμπ και είχε προταθεί για τη θέση από τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο τον Δεκέμβριο του 2024.

Παρά την καθυστέρηση στην επικύρωση του διορισμού της από την αμερικανική Γερουσία, η διαδικασία ολοκληρώθηκε και η Γκίλφοϊλ αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά της στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου 2025.

Η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση στην ιστορία των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα εξέφρασε τα συγχαρητήριά της στην κ. Γκίλφοϊλ μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας των δύο κρατών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της προώθησης των κοινών συμφερόντων.

Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα για την Γκίλφοϊλ

«Σήμερα, η Kimberly Guilfoyle ορκίστηκε επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον, ως η επόμενη Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, και πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Εκφράζουμε τα θερμότερα συγχαρητήριά μας στην Πρέσβη Guilfoyle και προσβλέπουμε στην προώθηση των συμφερόντων των Η.Π.Α. και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη σύμμαχο του ΝΑΤΟ Ελλάδα υπό την ηγεσία της!».

