Αποστάσεις Φάμελλου από όσους μιλούν για «ελέφαντα στο δωμάτιο» δείχνοντας τον Τσίπρα

Την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ΔΕΘ παραχώρησε ο Σωκράτης Φάμελλος χθες στην ERTnews.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε να παίρνει αποστάσεις από όσους στο εσωτερικό του κόμματος τις τελευταίες μέρες μιλούν για «ελέφαντα στο δωμάτιο» δείχνοντας τον Τσίπρα, και άρα παρουσιάζουν τον πρώην πρωθυπουργό ως πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.

Κληθείς να σχολιάσει αυτή την αναφορά, είπε ότι διαφωνεί, αντιτείνοντας πως ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι «η κυβερνώσα διάσταση» του προοδευτικού εγχειρήματος, παραπέμποντας ουσιαστικά στο θέμα κυβερνησιμότητας που εχει το κόμμα αυτή τη στιγμή- του ΣΥΡΙΖΑ κατ’ αρχάς ο οποίος διεκδικεί να είναι ο ισχυρός πόλος και καταλύτης αυτής της υπόθεσης.

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει μιλήσει για την ανάγκη αυτής της κυβέρνησης και προοδευτικής προοπτικής. Έχει μιλήσει επίσης για την ανάγκη ανασύνθεσης και απάντησης του προοδευτικού χώρου. Ήταν μαζί με μένα στο συνέδριο όπου αποφασίσαμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να γίνει ο στόχος της προοδευτικής διακυβέρνησης εφικτός. Ποιος είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο; Θεωρώ ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνώσα διάσταση αυτού του εγχειρήματος. Το εγχείρημα αυτό πράγματι, πρέπει να δώσει στην κοινωνία την αίσθηση και να διαβεβαιώσει ότι έχει χαρακτηριστικά κυβερνώσας παράταξης».

Ως προς τις συνεργασίες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επανέλαβε ότι το κάλεσμά του απευθύνεται σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά – ενώ σημείωσε πως θα ήθελε και το ΚΚΕ σε αυτή τη συζήτηση – και ζήτησε να επιταχυνθούν οι διεργασίες.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι τα προοδευτικά κόμματα δεν μπορούν πλέον να μένουν απλώς σε μια καλή επικοινωνία μεταξύ τους και τον διάλογο, αλλά θα πρέπει να καθίσουν – τώρα – σε ένα τραπέζι για την προετοιμασία ενός κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου. Διεμήνυσε δε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος και δεν μπορεί να περιμένει, διότι τα προβλήματα της χώρας δεν περιμένει και με βάση αυτή την πιεστική πραγματικότητα, δεν μπορεί να υπάρχει δισταγμός και αναβλητικότητα από τα άλλα κόμματα.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, δεν έχουν απαντήσει θετικά σε αυτό το κάλεσμα, διαχώρισε τα δύο κόμματα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν ανταποκριθεί για διαφορετικούς λόγους, το μεν ΠΑΣΟΚ αρνείται, η Νέα Αριστερά καθυστερεί.

Για την ώρα πάντως, ένας άμεσος σταθμός του γενικότερου διαλόγου, πέραν των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να περνά και μέσα από την επικείμενη διημερίδα τριών ινστιτούτων με πρωτοβουλία της Λούκας Κατσέλη. Στην διημερίδα με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα 2030: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα» που θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Caravel, έχουν προσκληθεί οι ηγεσίες των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης και Φάμελλος και Χαρίτσης έχουν ήδη ανταποκριθεί θετικά.

Η διημερίδα – όπως εξηγεί η πρόσκληση προς τους αρχηγούς – έχει χαρακτήρα συμβολής στον ευρύτερο προοδευτικό διάλογο, μέσα από την πρωτοβουλία τριών ανεξάρτητων φορέων, δηλαδή το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ), το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Ιδεών και Πολιτικών (ΕΝΑ) και η Πρωτοβουλία για το Πρόγραμμα Προοδευτικής Εναλλακτικής Διακυβέρνησης. Σημειώνεται, ότι η πρωτοβουλία αυτή η οποία είχε προαναγγελθεί εδώ και πολλούς μήνες αρχικά συνυπολόγιζε και την συμβολή του Ινστιτούτου Τσίπρα, το οποίο όμως τελικά δεν συμμετέχει.