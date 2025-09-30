search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 01:45
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 00:29

Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνητική προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας – Διάλογος για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

30.09.2025 00:29
famellos ertnews- new

Για τις προοδευτικές συνεργασίες, τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το ενδεχόμενο ενός κόμματος Καρυστιανού μίλησε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος στην συνέντευξή του στην εκπομπή Press talk, στην ERTnews.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε, με αφορμή και πρόσφατες δηλώσεις στελεχών, αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» και διαφώνησε λέγοντας πως ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η «κυβερνώσα διάσταση», το να μπορέσει ΣΥΡΙΖΑ να δώσει κυβερνητική προοπτική.

Σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο αποκάλεσε «πρωθυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ» έχει μιλήσει για την ανάγκη ανατροπής αυτής της κυβέρνησης και προοδευτικής προοπτικής, και πως ήταν στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο έλαβε αποφάσεις για πρωτοβουλίες στο πεδίο των συνεργασιών.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ρωτήθηκε και για το ποια είναι η προσωπική του επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό. Ρωτήθηκε πιο συγκεκριμένα ποια ήταν η τελευταία φορά που μίλησαν στο τηλέφωνο και απάντησε: «Μιλάμε πάρα πολύ συχνά με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι θέμα δημοσίων ανακοινώσεων το πότε μιλάμε, ήταν πάντως πολύ πρόσφατα», και πρόσθεσε πως η συζήτηση μαζί του ήταν  «σημαντική για τη διαμόρφωση των προτάσεών μας».

Σε σχέση με το βιβλίο Τσίπρα και τις συζητήσεις που αναμένεται να προκαλέσει, σημείωσε πως «σήμερα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα επίδικα μπροστά μας για να συζητάμε τι θα γίνει μετά από ενάμιση μήνα».

Κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες αναφέρθηκε στις προηγούμενες πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ και σημείωσε ότι από τις πρώτες μέρες της εκλογής του ζήτησε να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο «όχι απλά για να έχουμε αντιπολίτευση αλλά για να έχουμε κυβέρνηση». Αναφέρθηκε στην πρότασή του για φόρουμ διαλόγου ώστε «να συζητήσουμε δημόσια για την πρόταση που πρέπει να υπάρχει την επόμενη μέρα».

Τόνισε όμως ότι δεν αρκεί πλέον να υπάρχει καλή επικοινωνία και σχέση και διάλογος ανάμεσα στα προοδευτικά κόμματα, αλλά πρέπει να υπάρξει, και πολύ γρήγορα, και κοινή δράση, ο διάλογος να καταλήξει σε κοινό τραπέζι και κοινή δράση. «Δεν ζητάμε απλώς ένα τραπέζι διαλόγου, αλλά να κάτσουμε στο κοινό τραπέζι διαμόρφωσης του προοδευτικού ψηφοδελτίου και να έχουμε κοινή δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένει, είναι έτοιμος, για να κάτσει στο τραπέζι και να έχουμε κοινή δράση, όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές». «Δε λέμε ότι θα εκβιάσουμε, αλλά τα προβλήματα δε μπορούν να περιμένουν, δεν μπορεί να υπάρχει δισταγμός και αναβλητικότητας».

Ανέφερε ότι το γεγονός ότι ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά όπου απευθύνεται το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν απαντήσει θετικά, «εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι έλλειμμα».

Για κόμμα Καρυστιανού

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε «δεν κάνω πολιτική με υποθέσεις» και πρόσθεσε «δε θα εμπλέξω τον αγώνα και τη στάση της με κομματικές σκοπιμότητες». Η κ. Καρυστιανού, είπε, «εδώ και δυόμισι χρόνια δίνει έναν αγώνα μαζί με αβάσταχτο πόνο. Σέβομαι τον αγώνα αυτό και στηρίζουμε τον αγώνα για τα Τέμπη».

Διαβάστε επίσης:

Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της (Photos)

Κάλεσματα μαζικής συμμετοχής στην πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Νίκος Παππάς: «Άγνωστος άνδρας με απείλησε και προσπάθησε να με χτυπήσει» – Επεισόδιο στο Κολωνάκι για τον ευρωβουλευτή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Πούτιν: Τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία

netaniaxou 668- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανταποκριτής Sky News: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση Νετανιάχου λόγω της… συγγνώμης στο Κατάρ

famellos ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνητική προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας – Διάλογος για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

carla bruni 99- new
LIFESTYLE

Εντυπωσιακή η Κάρλα Μπρούνι σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι – Λίγο μετά την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί

HAMAS-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ και Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο του Τραμπ στη Χαμάς – Αναμένεται η απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από καταγγελίες - Ο ρόλος του Μπογδάνου

mazw
LIFESTYLE

Νέα «κραυγή» Μαζωνάκη στο «The Voice»: «Τέσσερα χρόνια τώρα περνάω στεναχώρια, φτάνει!»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 01:44
putin 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Πούτιν: Τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία

netaniaxou 668- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανταποκριτής Sky News: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση Νετανιάχου λόγω της… συγγνώμης στο Κατάρ

famellos ertnews- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η κυβερνητική προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ο Τσίπρας – Διάλογος για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

1 / 3