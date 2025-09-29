ΣΥΡΙΖΑ: Μεγαλώνει ο εσωκομματικός «πονοκέφαλος» λόγω Τσίπρα

Πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Κουμουνδούρου καθώς το «θέμα Τσίπρα» βγαίνει στην επιφάνεια, με δηλώσεις στελεχών που στοχεύουν είτε τον πρώην πρωθυπουργό είτε βουλευτές που δείχνουν να τελούν σε αναμονή για το κόμμα που – κατά τα σενάρια – ετοιμάζει.

Δηλώσεις στα εσωκομματικά όργανα από στελέχη προερχόμενα από το μπλοκ Πολάκη (Αλεξιάδης, Παναγιωτόπουλος) ή και πρόσωπα κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο όπως ο Χρήστος Γιαννούλης, προκάλεσαν εσωκομματική αναστάτωση, ενώ και ο Παύλος Πολάκης έστειλε τα μηνύματά του σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό με συνέντευξή του το Σάββατο (libre.gr).

Όσοι παίρνουν ανοιχτά ή έμμεσα θέση πως το θολό τοπίο σε σχέση με τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού βλάπτει τον ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν να πιέζουν την ηγεσία σε μια άλλη διαχείριση του θέματος, να ζητήσει δηλαδή από τον πρώην πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει τη στάση του.

Σε αυτό το εσωκομματικό τοπίο ο ΣΥΡΙΖΑ οδεύει προς την πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο με ατζέντα τις συνεργασίες και την εσωκομματική αναδιοργάνωση. Φαίνεται ωστόσο ότι δε θα αποφευχθεί και μια συζήτηση για τον «ελέφαντα στο δωμάτιο» σύμφωνα με τη φράση του Τρ. Αλεξιάδη στην Πολιτική Γραμματεία που θεωρήθηκε ότι φωτογράφιζε τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο ίδιος μάλιστα ζητά και από βουλευτές που «λοξοκοιτούν» προς το «κόμμα Τσίπρα», να ξεκαθαρίσουν και αυτοί την στάση τους προτρέποντας «όποιος θέλει να φύγει απ’ τον ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει σήμερα».

Ο Χρήστος Γιαννούλης, σε συνέντευξή του χθες το πρωί (Action 24) διέψευσε τις αναφορές που του αποδόθηκαν στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος («είμαστε ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρας», «βουλευτές – φαντάσματα», κι ότι ευθύνεται ο Α. Τσίπρας για τη δημοσκοπική καθήλωση), επικρίνοντας για «χαμηλής πιστότητας» διαρροές όσους τις έκαναν.

Αναφερόμενος στο πνεύμα των δηλώσεων του στο όργανο είπε ουσιαστικά ότι ζήτησε καλύτερη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας ώστε «όλα τα σφυριά να χτυπούν στο ίδιο αμόνι: «Εμείς δεν είμαστε εδώ για να διχάσουμε. Είμαστε για να πολλαπλασιάσουμε και να ενώσουμε δυνάμεις, για να αλλάξουν πολιτικές. Με το “άμα” πολιτική δε γίνεται. Ο Τσίπρας έχει αναφαίρετο δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του. Εγώ ξέρω ότι είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ότι υπάρχει μια συντεταγμένη Κοινοβουλευτική Ομάδα που πρέπει να βελτιωθεί και να γίνει καλύτερη για να χτυπάνε όλα τα σφυριά στο ίδιο αμόνι. Εάν ο Τσίπρας τελικώς κάνει αυτό το βήμα, θα τα πούμε τότε».

Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εδώ και μήνες ζητά ο πρώην πρωθυπουργός να ξεκαθαρίσει τη θέση του, σε συνέντευξή του επέμεινε σε αυτή τη θέση του.

«Αν ο Αλέξης πραγματικά ενδιαφέρεται για το σχηματισμό μιας πλειοψηφικής προοδευτικής συμμαχίας θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του εδώ και καιρό».

Μάλιστα σημείωσε με τα σενάρια που μιλούν για «επιστροφή Τσίπρα» δηλώνοντας πως «η δημιουργία ενός νέου κόμματος πρώτα και κύρια σημαίνει αλλαγή πορείας και όχι επιστροφή» αφήνοντας να εννοηθεί ότι τυχόν νέο κόμμα θα σημάνει πολιτική μετατόπιση του πρώην πρωθυπουργού. «Θεωρώ» είπε, «ότι ο δρόμος της ανασυγκρότησης μιας προοδευτικής πλειοψηφίας στην κοινωνία και στο κοινοβούλιο, περνάει μέσα από τον προγραμματικό λόγο που έχει εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Στο μεταξύ υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες και βουλευτές που επιχείρησαν ευθύ άνοιγμα στον πρώην πρωθυπουργό όπως ο Γιώργος Καραμέρος με τις αναφορές του περί «ηγετικότητας» στην εκδήλωση της Παλλήνης την περασμένη Τετάρτη. Μάλιστα φάνηκε να συστήνει στους συναδέλφους του να μην επιχειρούν να υποδείξουν στον Τσίπρα τι θα κάνει: «Κανέναν πραγματικό ηγέτη που καταγράφηκε ως τέτοιος τελικά στην πολιτική ιστορία δεν τον είχαν κρατήσει δέσμιο, σοφοί που έπρεπε να ακούσει πριν χαράξει τον δρόμο ή παλιοί συνοδοιπόροι».

