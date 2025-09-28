search
ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης – Επικίνδυνη έλλειψη στρατηγικής, η χώρα υποχωρεί διεθνώς ως διπλωματικό μέγεθος

famellos syriza ko

«Αφωνία» για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας (εξ. Πολιτική, παλαιστινιακό, ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ, Ρούτσι) και απόσταση από την πραγματικότητα καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό με αφορμή το κυριακάτικο μήνυμά του στο facebook. Ειδικά ως προς τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Κ. Μητσοτάκη για επικίνδυνη έλλειψη στρατηγικής και με βάση τις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας διαπιστώνει ότι «Η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη υποχωρεί διεθνώς ως διπλωματικό και πολιτικό μέγεθος». Επίσης, χαρακτηρίζει ως «ντροπιαστική» τη στάση της χώρας στο παλαιστινιακό και ιδιαίτερα το γεγονός ότι μετά την εικόνα του απομονωμένου Νετανιάχου στον ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει προσδεδεμένος στο άρμα του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Αναλυτικά το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ για το κυριακάτικο σημείωμα του πρωθυπουργού:

Σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο, η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό.

Η αφωνία, τόσο για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν, όσο και για την ακύρωση της συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο, αναδεικνύει την επικίνδυνη έλλειψη στρατηγικής στις ελληνοτουρκικές και ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Έλλειψη στρατηγικής και μαζί επικίνδυνη για τη χώρα αμηχανία. Γίνεται σαφές, και από την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα και από τις εξελίξεις τους τελευταίους μήνες, ότι η Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, υποχωρεί διεθνώς ως διπλωματικό και πολιτικό μέγεθος. Τα ζητήματα της διπλωματίας και της Εξωτερικής Πολιτικής δεν λύνονται μονοσήμαντα με εξοπλισμούς. Αυτή η λογική είναι καταστροφική και για τη διπλωματία και για την οικονομία της χώρας. Η απάντηση στις αποτυχίες της κυβέρνησης στην Εξωτερική Πολιτική δεν μπορεί να είναι η κούρσα των εξοπλισμών.

Στο Παλαιστινιακό, για μια ακόμη φορά, η στάση της χώρας ήταν ντροπιαστική. Η χώρα προσδέθηκε στο άρμα του Νετανιάχου, κοινώς στη λάθος πλευρά της Ιστορίας. Η εικόνα του απομονωμένου ισραηλινού πρωθυπουργού να μιλά στον ΟΗΕ σε άδεια αίθουσα, δεν επηρέασε και δεν μετατόπισε τον κ. Μητσοτάκη. Αν ο κ. Μητσοτάκης είναι ειλικρινής ως προς το ότι «στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών», όπως αναφέρει στο μήνυμά του, τότε δεν έχει παρά  να αναγνωρίσει το Ανεξάρτητο Κράτος της Παλαιστίνης σήμερα, όπως έχει κάνει η πλειοψηφία των χωρών παγκοσμίως. Ακόμα και σήμερα δεν λέει τη λέξη «γενοκτονία» για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Η ντροπιαστική στάση της κυβέρνησης στο Παλαιστινιακό αποτυπώνεται πλήρως στις απαράδεκτες δηλώσεις Γεωργιάδη, ο οποίος αμφισβητεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και δηλώνει ευθαρσώς ότι «δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ» σχετικά με το καθεστώς των Ιεροσολύμων. Θυμίζουμε στον κ. Γεωργιάδη ότι για σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως το Κυπριακό, η υφαλοκρηπίδα και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η βασική μας εθνική στρατηγική είναι η επίλυσή τους βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον,  η θέση «δεν με νοιάζει τι λέει ο ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο», αποτελεί βασικό ισχυρισμό των γειτόνων μας.

Για την ακρίβεια, ούτε λέξη δεν βρήκε να γράψει ο κ. Μητσοτάκης. Τι να πει, άλλωστε; Όταν έχεις επιλέξει να στηρίξεις τα καρτέλ στην Οικονομία και να βγάζεις υπερπλεονάσματα με μεγάλους έμμεσους φόρους, δεν έχεις και πολλά να πεις, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Καλύτερα να σιωπάς.

Για την στεγαστική κρίση, καμία αυτοκριτική. Μόνο πανηγυρισμοί για ένα αμφιλεγόμενο μέτρο, που μάλλον ωθεί τα ενοίκια σε αύξηση παρά θέτει κανόνες και ρυθμίζει την αγορά.

Για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ομοίως, ούτε λέξη. Ο κ. Μητσοτάκης κρατάει ακόμα στη θέση του στενού του συνεργάτη τον κ. Μυλωνάκη, πάρα τις αποκαλύψεις. Και βέβαια καμία αναφορά για το πότε θα πληρωθούν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Για το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως Πόντιος Πιλάτος: Δεν με αφορά, δεν έχω γνώμη!

Τι έχει να φοβηθεί η κυβέρνηση από την αλήθεια; Τι έχει να φοβηθεί ο κ. Μητσοτάκης;

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

Μητσοτάκης στο Facebook: Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα

Βουλή: Τη Δευτέρα στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023

