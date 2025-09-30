Κυριάκος Μητσοτάκης: Υπουργικό μετά τη Νέα Υόρκη με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις

Δεν πρόλαβε καλά – καλά να αδειάσει τις βαλίτσες του μετά την εβδομάδα παραμονής τους στη Νέα Υόρκη, όπου συμμετείχε στις εργασίες της Γ.Σ. του ΟΗΕ και ο πρωθυπουργός συγκαλεί σήμερα στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο με πλήρη ατζέντα.

Από τα θέματα που θα συζητηθούν ξεχωρίζουν η παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα του νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», η παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή, η εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2026 και η εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τον κύκλο ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων 2025.

Με απλά λόγια, στο Υπουργικό θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο που κωδικοποιεί τις φοροελαφρύνσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, μια νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης για την ακρίβεια και την προστασία των καταναλωτών, οι προσλήψεις στο Δημόσιο για το επόμενο έτος και τα… μπόνους στο Δημόσιο: όλα θέματα που άπτονται της προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τον… μόνιμο βραχνά της, την ακρίβεια και το κόστος ζωής συν ένα ζήτημα (προσλήψεις στο Δημόσιο) που ενδιαφέρει πολύ κόσμο.

Αυτή η «προσγείωση» από τη υψηλή πολιτική της Νέας Υόρκης στην σκληρή καθημερινότητα κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ «συμφώνησαν» σε ένα πράγμα: οι πολίτες δεν μοιάζουν να πείθονται ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι επαρκή για να τους δώσουν πραγματική ανάσα από τα βάρη που σηκώνουν, κυρίως λόγω του πολύ υψηλού κόστους ζωής, το οποίο γίνεται διαρκώς όλο και πιο δυσβάσταχτο, παρά το επικοινωνιακό blitz στο οποίο επιδόθηκε η κυβέρνηση ώστε να προβάλλει τα μέτρα και τη σημασία τους για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι μια μέρα πριν το Υπουργικό, η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε αναρτήσεις στα social media σχετικά με τη «μόνιμη αύξηση εισοδήματος σε μισθωτούς και επαγγελματίες, σε οικογένειες και νέους» σε άλλη μια προσπάθεια να καταστήσει κοινωνούς του «πακέτου» όλο και περισσότερους πολίτες. Ωστόσο, όπως σημείωσαν κομματικές πηγές στο topontiki.gr, μέχρι οι εργαζόμενοι να δουν ιδίοις όμμασι αυξήσεις στις αποδοχές τους (κάτι που αναμένεται να συμβεί με τις πρώτες μισθοδοσίες του 2026), είναι δύσκολο τα μέτρα να «περάσουν».

Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ και η οποία, όπως αναμένεται να πει, αφορά 4 εκατ. Έλληνες, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες, αλλά και ειδικά τους νέους, δίνοντας, μάλιστα, και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά και υπογραμμίζοντας ότι οι μόνιμες παρεμβάσεις σε μισθούς και συντάξεις συγκροτούν ένα σοβαρό ανάχωμα απέναντι στο κύμα της ακρίβειας, καθώς, όπως έχει ήδη πει, πρόκειται για μόνιμα μέτρα που θα ισχύουν και αφότου υπάρξει αποκλιμάκωση της ακρίβειας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται για άλλη μια φορά να καλέσει τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να είναι αφοσιωμένα στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, το οποίο, όπως πλειστάκις έχει αναφέρει, είναι και η μόνη ουσιαστική απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης. Επίσης, αναμένεται να αναφερθεί και στην παρουσία του στη Γ.Σ. του ΟΗΕ με έμφαση στις αναφορές που έκανε στα εθνικά θέματα, υπογραμμίζοντας ότι έθεσε από το βήμα της Γ.Σ. το ζήτημα της άρσης του casus belli από την Τουρκία, ενώ κυβερνητικές πηγές επισήμαναν ότι δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «επιδιώκει τον διάλογο, αλλά ο διάλογος για εμάς δεν είναι αυτοσκοπός και δεν πρόκειται να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στην ανάγκη επόμενων συναντήσεων».

