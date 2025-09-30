Σάκης Αρναούτογλου: «Η Κομισιόν βάζει “φρένο” σε Ερντογάν και Τουρκία – Η ελληνική κυβέρνηση κοιτάζει αλλού»

Αποκαλυπτική η απάντηση που έλαβε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, κ. Κάγια Κάλας, σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά αλιευτικά σκάφη. Η απάντησή της δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: η ΕΕ απαιτεί από την Τουρκία πλήρη σεβασμό στο Δίκαιο της Θάλασσας, συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αλιευτικού ελέγχου και αποχή από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η κύρια ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία των χωρικών υδάτων ανήκει στο ίδιο το Κράτος-Μέλος. Με άλλα λόγια, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία όμως επιλέγει να σιωπά και να αδρανεί, αφήνοντας τους αλιείς μας εκτεθειμένους.

Με αφορμή την απάντηση ο κ. Αρναούτογλου υπογράμμισε:

«Η Κομισιόν δείχνει με σαφήνεια τον δρόμο: σκληρή γραμμή απέναντι στην παραβατικότητα της Τουρκίας και εργαλεία στήριξης στα Κράτη-Μέλη. Την ίδια στιγμή η Ελληνική Κυβέρνηση παραμένει αδρανής, αφήνοντας τους αλιείς μας απροστάτευτους και χωρίς επαρκείς ελέγχους στα Ελληνικά ύδατα. Είναι αδιανόητο να στηριζόμαστε αποκλειστικά στην Ευρώπη, ενώ η ίδια η χώρα μας δεν κάνει το αυτονόητο: επιβολή των κανόνων, σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στήριξη των παράκτιων κοινωνιών».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και να αναδεικνύει τις ευθύνες της κυβέρνησης που επιλέγει τη σιωπή και την αδράνεια σε ένα κρίσιμο εθνικό ζήτημα.

