Συνέδριο και εκλογές κρίνουν τη μάχη στο ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης απέρριψε τη δίμηνη προθεσμία του Γερουλάνου για τη «βελόνα»

Στο ΠΑΣΟΚ κλείνει η εβδομάδα της «βελόνας» του Παύλου Γερουλάνου που βρέθηκε στο επίκεντρο προκαλώντας κλυδωνισμούς καθώς έβαζε ουσιαστικά χρονικό περιθώριο δύο μηνών για να ανέβουν σημαντικά τα ποσοστά του κόμματος, σε αντίθετη περίπτωση προέβλεπε την αρχή των προβλημάτων για το κόμμα.

Ο Γερουλάνος σε αλεπάλληλες συνεντεύξεις του επέμεινε στη θέση του αυτή βάζοντας μάλιστα και την παράμετρο της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που όπως σημειώνει θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη την προώθηση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ παίρνοντας τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

«Το κόμμα Τσίπρα είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ, δεν ξέρω πότε θα εμφανιστεί ούτε τις προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Το γεγονός ότι συζητιέται αυτό είναι κάτι που αύριο το πρωί θα τραβήξει φώτα δημοσιότητας και εκεί θα έχεις πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα να παρουσιάσεις το πρόγραμμα σου γιατί η συζήτηση θα μετατοπιστεί. Τώρα είναι εύφορο το έδαφος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Άφησε στο τραπέζι την άτυπη διορία των δύο μηνών προσθέτοντας επιχειρήματα και δεν αναδιπλώθηκε.

Αλλά πλέον πρέπει να εξετάσει τα νέα δεδομένα με βάση το πώς αντιμετωπίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης την παρέμβασή του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμμέσως πλην σαφώς απάντησε από την Χίο που βρέθηκε, καταργώντας την «βελόνα» του Γερουλάνου και βάζοντας τον χρονικό ορίζοντα για την αξιολόγηση των ποσοστών του Κινήματος στις εθνικές εκλογές. «Πιστεύω ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές είναι χρόνος ανατροπής. Και να πάμε την πρώτη Κυριακή σε μια αλλαγή, η οποία αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή, θα έρθει τη δεύτερη Κυριακή», τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βγάζοντας ουσιαστικά τον πήχη των δύο μηνών του Παύλου Γερουλάνου από το επίκεντρο και δείχνοντας στο κλείσιμο του εκλογικού κύκλου. Μάλιστα όχι τυχαία φρόντισε να αναδείξει την ισχυροποίηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ από τότε που ανέλαβε την ηγεσία του μέχρι σήμερα. «Το ΠΑΣΟΚ μια τετραετία πριν είχε διαφορά 33% από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα η διαφορά είναι 10%», υπογράμμισε.

Με τον τρόπο αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει τέλος στη συζήτηση για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ σε αυτή την φάση και μεταφέρει την συζήτηση για την «βελόνα» στα ποσοστά στις εκλογές. Παράλληλα επικεντρώνεται στις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στο συνέδριο του κόμματος για να επισφραγιστεί και από αυτό η στρατηγική του. Ένα ερώτημα – και για το συνέδριο – που παραμένει ωστόσο είναι αν τα μηνύματα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα γίνουν δεκτά στο εσωτερικό προκειμένου να μην ανοίξει νέος κύκλος εσωστρέφειας ή αν η «βελόνα» θα επιστρέψει απειλητικά για τα ήρεμα εσωκομματικά νερά στη Χαριλάου Τρικούπη πριν από το συνέδριο και κατά την διάρκεια του.

Διαβάστε επίσης

Χρυσοχοΐδης: « 50 άοπλοι αστυνομικοί θα προσληφθούν ως διαμεσολαβητές με τις κοινότητες των Ρομά»

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος «καίει» Αυγενάκη – Μπαμπασίδη για τα δεσμευμένα ΑΦΜ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική»