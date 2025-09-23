search
23.09.2025 14:13

«Καρφί» Γερουλάνου για Ανδρουλάκη: Αν δεν κουνήσει η «βελόνα», θα έχουμε πρόβλημα (Video)

23.09.2025 14:13
geroulanos-omilia

«Καρφί» – τι καρφί, ταβανόπροκα – άφησε ο Παύλος Γερουλάνος για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη στασιμότητα του κόμματος στις δημοσκοπήσεις, αλλά και την αδυναμία του να εισπράξει τη σαφή πλέον φθορά της κυβέρνησης.

Μιλώντας στην Αριδαία, ο βουλευτής Α’ Αθήνας του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης, ήταν σαφής: «Δυστυχώς πια, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα, είναι η ώρα. Τα κοινά είναι τεράστια, τα οποία περιμένουν από εμάς. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «αυτή την στιγμή που μιλάμε αν δεν εκφράσουμε εμείς αυτόν τον κόσμο, θα γεννηθούν πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε που θα καταλήξουν. Και μπορώ να σας πω ότι όσο συζητάμε, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρώσικο χρήμα στα πολιτικά κόμματα, έχει αρχίσει και κυκλοφορεί και αμερικάνικο. Και ο σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν μικρούς Τραμπ. Και έχουν κοινό»

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι «δεν λέω ότι όλα πάνε καλά- θα ήθελα να έβλεπα το κόμμα να λειτουργεί όλα του τα όργανα για να πείσουμε ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς- για να μην μας πει κανείς πως θα είστε θεσμικοί αν δεν λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας», ουσιαστικά ψέγοντας την ηγεσία για το γεγονός ότι τα όργανα στο ΠΑΣΟΚ λειτουργούν όλο και πιο σπάνια.

Εν πάση περιπτώσει, ο Γερουλάνος χτύπησε το καμπανάκι – καμπάνα, θα λέγαμε εμείς. Και το ερώτημα είναι αν στη Χαριλάου Τρικούπη ακούν

