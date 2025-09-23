search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Μακρυγιάννης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

23.09.2025 11:30

Υπεκφεύγει η κυβέρνηση για το Παλαιστινιακό κράτος

23.09.2025 11:30
gerapetritis-oie

Για άλλη μια φορά στη λάθος πλευρά της ιστορίας η ελληνική κυβέρνηση.

Παρότι η Αθήνα έχει εκπεφρασμένη θέση υπέρ της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, αναγνωρίζει δηλαδή την ανάγκη να υπάρξει και Παλαιστινιακό κράτος, παραμένει στη… γωνιά της, προφανώς για να μην δυσαρεστήσει τον Νετανιάχου.

Αντί δηλαδή να μπει στο κύμα των αναγνωρίσεων, που ξεκίνησε ο Μακρόν και κάνουν ήδη πολλά κράτη, παραπέμπει στο χρόνο και στην ολοκλήρωση κάποιας πολιτικής διαδικασίας, που μόνο αυτή αντιλαμβάνεται.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που ανέλαβε να δικαιολογήσει τη στάση της κυβέρνησης, έχει εξελιχθεί σε μετρ των… παρατάσεων. Στο… χρόνο άλλωστε έχει παραπέμψει προβλήματα όπως το καλώδιο με την Κύπρο και άλλα…

Αλλά αυτό δεν είναι δυναμική εξωτερική πολιτική. Πιο κοντά σε λούφα και παραλλαγή μου μοιάζει.

