Γεραπετρίτης: Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα πρέπει να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στην έναρξη της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τονίζοντας τη «μοναδική ιδιαιτερότητα» ότι η Ελλάδα μετέχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, γεγονός που «προσδίδει ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα» και ενισχύει τα διεθνή ερείσματα της χώρας. Όπως είπε, στο περιθώριο πραγματοποιήθηκε «σειρά από διμερείς συναντήσεις» με υπουργούς Εξωτερικών από διαφορετικές ηπείρους.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα προεδρεύει στη Διάσκεψη για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, που «φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα και μεγάλο πολιτισμικό βάθος».

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την οποία συγκάλεσαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει «εκπεφρασμένη θέση», καθώς όπως υποστήριξε «πρωτοστατεί σε ανθρωπιστικά ζητήματα, παρέχοντας βοήθεια και φιλοξενώντας παιδιά από τη Γάζα, ενώ στηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή».

Για το θέμα της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, επισήμανε ότι «αυτή είναι η λύση: η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια προ του 1967». Όπως πρόσθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης «το ζήτημα είναι ο χρονισμός», με την Ελλάδα «να θεωρεί ότι η αναγνώριση πρέπει να έρθει «στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Εξωτερικών στην ΕΡΤ:

«Ξεκίνησε σήμερα η 80ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με την ιδιαιτερότητα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά του Οργανισμού, στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Είχαμε την ευκαιρία για μια σειρά από διμερείς συναντήσεις με υπουργούς Εξωτερικών από την Ευρώπη, από την Ασία, από την Αφρική και από τη Λατινική Αμερική. Η Ελλάδα, ως Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας αποκτά ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό αποτύπωμα, αναπτύσσει τα ερείσματα της σε όλο τον κόσμο και τις περιφερειακές της συμμαχίες.

Έχουμε την ευκαιρία να προεδρεύσουμε στην Διάσκεψη που γίνεται σε υπουργικό επίπεδο για τους Αρχαίους Πολιτισμούς, που είναι μια πρωτοβουλία η οποία φέρνει κοντά χώρες με κοινά ενδιαφέροντα, με μεγάλο πολιτισμικό βάθος και βεβαίως με το βλέμμα στα αγαθά της αρχαιότητας και του νεότερου κόσμου.

Τέλος, συμμετείχαμε στην διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών την οποία συγκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος και η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για μια διάσκεψη, η οποία ασχολήθηκε με το Παλαιστινιακό. Η Ελλάδα έχει μια εκπεφρασμένη θέση για το ζήτημα αυτό. Η πάγια θέση της είναι ότι είναι μια πρωτοπόρος και επισπεύδουσα χώρα σε ότι αφορά τα ανθρωπιστικά. Ήδη έχει παράσχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, έχει περιθάλψει παιδιά από τη Γάζα, ενισχύει την Παλαιστινιακή αρχή.

Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης, η Ελλάδα θεωρεί ότι αυτή είναι η λύση: η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους στα όρια πρo του 1967. Το ζήτημα είναι ο χρονισμός. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους να έρθει στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας και υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

