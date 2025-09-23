Πώς διαβάζουν στο ΠΑΣΟΚ τα σενάρια για κόμματα από Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού – Ποιο επηρεάζει περισσότερο

Το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων έκλεισε μετά την ΔΕΘ, χωρίς αξιοσημείωτες διακυμάνσεις στις δυναμικές των κομμάτων. Τα νερά που παραμένουν όπως έδειξαν οι μετρήσεις αδιατάραχτα, θα ταραχτούν για τα καλά στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός μικρόκοσμος βουίζει όχι για ένα, ούτε για δύο, αλλά για τρία νέα κόμματα που θα έρθουν να προστεθούν στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό ανατρέποντας τις μέχρι τώρα παγιωμένες ισορροπίες του. Πρόκειται για σενάρια που αφορούν την δημιουργία κομμάτων από τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού.

Σενάρια για τρία νέα κόμματα

Στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν τις συζητήσεις αυτές, άλλωστε ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχθηκε ουκ ολίγα ερωτήματα για το κόμμα Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Σε όλα απάντησε ότι είναι πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ αν ο πρώην Πρωθυπουργός προκαλέσει ακόμα μια διάσπαση στο κόμμα του. Γνωρίζουν ωστόσο όλοι ότι από τα τρία κόμματα που ακούγεται ότι θα δημιουργηθούν, αυτό που μπορεί να επηρεάσει κάπως το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό του Αλέξη Τσίπρα που κινείται στον όμορο χώρο.

Πως μπορεί να επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας

Δεν θεωρούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να τραβήξει τους σημερινούς ψηφοφόρους του κόμματος, ούτε τους κεντρώους που αμφιταλαντεύονται καθώς και τα δύο ακροατήρια βλέπουν ακόμα ως «κόκκινο πανί» τον Αλέξη Τσίπρα. Εκτιμούν ωστόσο ότι θα μπορούσε η δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό να τους επηρεάσει παίρνοντας ένα μέρος αριστερών κυρίως ψηφοφόρων που θα πήγαιναν στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να το στηρίξουν στο πλαίσιο ενός αντικυβερνητικού μετώπου.

Ανακάτεμα στη δεξιά τράπουλα από τον Σαμαρά

Αν υπάρξει φορέας από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ενδεχόμενο που θεωρούν πολύ πιθανό παρακολουθώντας διακριτικά την κινητικότητα του, έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι για το κόμμα τους καθώς θα αντλήσει δυνάμεις από την ΝΔ και τα κόμματα στα δεξιά της.

Τα σενάρια για κόμμα Καρυστιανού επηρεάζουν την Ζωή

Ενώ για την Μαρία Καρυστιανού σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από το ΠΑΣΟΚ οι δυναμικές που θα αναπτυχθούν θα προκαλέσουν κλυδωνισμούς στην Πλεύση Ελευθερίας και στα μικρότερα δεξιά κόμματα που απευθύνονται στη λεγόμενη αντισυστημική δεξαμενή. Υπογραμμίζουν επίσης ότι και ενδεχόμενοι υποστηρικτές ενός εγχειρήματος από τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ακολουθήσουν έναν τέτοιο φορέα. Τέλος έχοντας εικόνα και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων στην Χαριλάου Τρικούπη αποκλείουν να υπάρξει ενίσχυση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια που έχουν φουντώσει και θέλουν τα δύο κόμματα να συμπορεύονται και να ενώνονται κοινοβουλευτικά σύντομα.

Με αυτά τα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ επικεντρώνονται στη δική τους προσπάθεια να περάσει στην κοινωνία το μήνυμα και το πρόγραμμα τους, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Πρόεδρος και όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής έχουν ξεκινήσει ήδη και πατούν το γκάζι σε αυτή την κατεύθυνση με περιοδείες, συνεντεύξεις τύπου και πολλαπλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις.

