Τα Τέμπη «στοιχειώνουν» την κυβέρνηση: Η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και η Καρυστιανού

Την ώρα που πληθαίνουν οι πληροφορίες – ή καλύτερα οι φήμες, καθώς η ίδια τις διαψεύδει -, που λένε ότι η Μαρία Καρυστιανού σκοπεύει να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κομματικού φορέα, η κυβέρνηση έρχεται και πάλι αντιμέτωπη με την υπόθεση των Τεμπών, καθώς η απεργία πείνας που κάνει ο Πάνος Ρούτσι ζητώντας την εκτραφή του γιού του και η στάση που κρατάει ο Άρειος Πάγος, παραπέμποντας την όλη υπόθεση στον πρόεδρο Εφετών Λάρισας, περιπλέκουν τα πράγματα.

Το Μέγαρο Μαξίμου εμφανιζόταν μέχρι σήμερα να επιθυμεί να κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας από την όλη υπόθεση παραπέμποντας το θέμα στην Δικαιοσύνη, η οποία και αυτή αντιδρά καθώς θεωρεί ότι κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την υπόθεση. Η έκταση που παίρνει, ωστόσο, το θέμα έχει φέρει αναταραχή στο περιβάλλον του πρωθυπουργού, καθώς το τελευταίο πράγμα που επιθυμεί η κυβέρνηση είναι η αναζωπύρωση του θέματος των Τεμπών.

Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δεν έκρυβαν μάλιστα την αγωνία τους λέγοντας ότι εάν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι τότε κανείς δεν θα ζητήσει ευθύνες από την δικαιοσύνη αλλά από την κυβέρνηση. Θεωρούν, δηλαδή, ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν πρέπει να κινείται με την λογική που εμφανίζεται σήμερα, αλλά ότι είναι ανάγκη να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση στον άτυχο πατέρα που έχασε το παιδί του στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Την ίδια στιγμή, οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού να βρίσκει μεγάλη απήχηση στους ψηφοφόρους.

Η ίδια, άλλωστε, σε συνέντευξή της στο Mega, για πρώτη φορά έθεσε τους όρους κάτω από τους οποίους θα μπορούσε να εξετάσει την εμπλοκή της στην ενεργό πολιτική, σχολιάζοντας το ποσοστό του 25% ,που, σύμφωνα με μετρήσεις αποτελεί το δυνητικό κοινό της. «Για μένα αυτό το 25%, αν είναι αληθινό, μου δείχνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μιας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του» ανέφερε χαρακτηριστικά .

Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι το κόμμα Καρυστιανού δεν θα επηρεάσει καθόλου το κυβερνών κόμμα και ότι οι συνέπειες από τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα από την πρόεδρο του συλλόγου συγγενών των θυμάτων θα αγγίξει αλλά κόμματα, τα οποία ανέδειξαν στο παρελθόν το θέμα των Τεμπών.

Όπως λένε, μάλιστα, ένα τέτοιο εγχείρημα θα διεκδικούσε την αντισυστημική ψήφο πλήττοντας τα μικρότερα κόμματα, την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά και το κόμμα Κασσελάκη .

Ακόμα, τα στελέχη της ΝΔ θεωρούν ότι πρόβλημα θα έχει και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς οι οποίοι λέγεται ότι θα προχωρήσουν στην δημιουργία πολιτικών φορέων.

