Άγρια κόντρα Ζωής – Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είστε εκτεθειμένος, συντονίσατε τη συσκότιση»- «Φτιάχνετε κατηγορητήρια»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή Ζωή Κωνσταντοπούλου και Γιώργος Μυλωνάκης με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το ενημερωτικό σημείωμα που παρήγγειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε στους χαρακτηρισμούς περί «Μαξίμου και Μυλωνάκης-Gate» και τον κατηγόρησε ότι είναι εκείνος που συντόνιζε τις μεθοδεύσεις της συσκότισης. «Είστε εξαιρετικά εκτεθειμένος», του είπε και αναφέρθηκε σε δηλώσεις του γαλάζιου βουλευτή Χρήστου Μπουκώρου ότι είχε ενημερωθεί έναν χρόνο πριν «σκάσει» το σκάνδαλο πως παρακολουθείτο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και για αυτό τον λόγο δεν θα υπουργοποιείτο.

Διέψευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ. «Δεν είχα καμία ενημέρωση και δεν ενημέρωσα κανέναν για νόμιμες επισυνδέσεις σχετικά με τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή», είπε και κάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απαντήσει «που έχει πει αυτά που λέτε ο Χρήστος Μπουκώρος», ο οποίος εισήλθε στην κυβέρνηση στον ανασχηματισμό του περασμένου Μαρτίου. Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ «δεν υπάρχει τέτοια δήλωση, ούτε ο ίδιος κατονομάζεται από τον γαλάζιο βουλευτή. «Υπάρχει μόνον σε ευφάνταστα δημοσιεύματα».

«Το σκάνδαλο είναι ζωντανό και το συγκαλύπτετε αυτή τη στιγμή, ο κόσμος το έχει τουμπάνο, ο κ. Μπουκώρος λέει ότι γνωρίζατε από 2024», ανέφερε νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου και διερωτήθηκε εάν υπάρχουν εκβιαζόμενοι βουλευτές και εάν υπάρχει «μεγάλος αδελφός» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Γ. Μυλωνάκης: Non Paper στο κινητό τηλέφωνο

Ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε εκ νέου πως δεν έλαβε κανένα υπόμνημα παρά ένα ενημερωτικό σημείωμα, non paper -όπως το χαρακτήρισε- στις 15 Ιουνίου 2025.

«Δεν υπήρξε κανένα υπόμνημα σημαίνοντος στελέχους. Το έγγραφο δεν είναι υπόμνημα. Είναι ενημερωτικό σημείωμα και έτσι το κατονομάζει και ο συντάκτης του. Δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου. Δεν έχει αποδέκτη. Ο συντάκτης του δε, δεν είναι κάποιος στέλεχος υπουργείου, είναι συνεργάτης μας στην Προεδρία της κυβέρνησης για τα αγροτικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος non paper. Εστάλη στο κινητό μου τηλέφωνο στις 15/6 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Αυτό μου προκαλεί ερωτήματα πως κάποιοι το κατέχουν. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ρίχνει νερό στη σούπα σας αλλά τι να κάνουμε; Αυτή είναι η αλήθεια», είπε και την κατηγόρησε ότι έχει αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη και τη συνωμοσιολογία σε τέχνη. «Πιέζεστε από τη δημιουργία νέων κομμάτων που σας σπρώχνει σε περισσότερα ψεύδη, η μέθοδος είναι γνωστή, σπέρνετε θεωρίες, τις αναπαραγάγετε μόνη σας, φτιάχνετε κατηγορητήρια και καταδικάζετε όποιον είναι εμπόδιο στα σχέδια σας», της είπε.

