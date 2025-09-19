search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

19.09.2025 18:46

Μπρα ντε φερ Ζωής – Μυλωνάκη στη Βουλή τη Δευτέρα

19.09.2025 18:46
mylonakis – kontantopoylou 8- new

Τετ α τετ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου θα βρεθεί τη Δευτέρα ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Το ραντεβού των δύο κλείδωσε για νωρίς το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής οπότε και θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προς τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ για το «εσωτερικό σημείωμα»-υπόμνημα που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έλαβε από συνεργάτη της κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και σίγουρα αναμένεται σκληρό ροκ κρίνοντας από το γεγονός ότι η ίδια έσπευσε να ενημερώσει με δελτίο τύπου για τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής της με τον τίτλο: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζει το σφυροκόπημα και φέρνει τον Γιώργο Μυλωνάκη στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών αντάλλαξαν βαριές κουβέντες όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης με ανάρτησή του στο Facebook είχε δηλώσει αναρμόδιος να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτησή της σχετικά με «την υπόθεση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και της μυστικότητας των Εισαγγελικών Ερευνών ήδη από το 2024», καταλογίζοντάς της μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Stay tuned ή ελληνιστί …μείνετε συντονισμένοι. Το ματς προγραμματίστηκε για τις 16.45!

