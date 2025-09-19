Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου

Για την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου στη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, συνεδριάζει η ΚΟ του κόμματος, μετά τον αδόκητο χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η συνεδρίαση της ΝΔ ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε το μεσημέρι της Πέμπτης, μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη σε beach bar στη Σιθωνία της Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στη Βέροια το 1966, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Υπήρξε Βουλευτής Ημαθίας και από την 4η Απριλίου 2025 Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Από την 29η Αυγούστου 2023 έως και τον Μάρτιο του 2025 διετέλεσε Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ηταν παντρεμένος με την καθηγήτρια Κατερίνα Κατσαβού και αφήνει πίσω του δύο παιδιά.

Διαβάστε επίσης:

Ο Οδυσσέας διασκεδάζει με τα σενάρια ότι πάει στη ΝΔ

Κύρτσος για Λοβέρδο: Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή…

Λοβέρδος και Φλωρίδης, τα… «εξαπτέρυγα» του Μητσοτάκη