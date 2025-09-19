Ο Οδυσσέας διασκεδάζει με τα σενάρια ότι πάει στη ΝΔ

Με χιούμορ και τρολάρισμα απαντάει στα σενάρια ότι πάει κι αυτός στη ΝΔ, μετά τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Όσοι ξέρουν άλλωστε τον Οδυσσέα, συμφωνούν ότι οι δύο τελευταίοι Αρκάδες που θα μείνουν στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα κι αν έχουν χαθεί τα πάντα, είναι εκείνος και ο Λαλιώτης.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής λοιπόν απαντά ως εξής σε σχετικό δημοσίευμα προερχόμενο από μέσο ενημέρωσης, που τελευταία κάνει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση: «Η κριτική που κάνετε κάθε μέρα στην κυβέρνηση και την οποία διαβάζω και εγώ, είναι ένας καλός και πειστικός λόγος να μην πάω ποτέ στη ΝΔ».

Πέρα όμως από τη χιουμοριστική διάθεση, ο Κωνσταντινόπουλος επισημαίνει και το εξής: Όταν είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι η Αρκαδία, με βάση την απογραφή, μπορεί να γινόταν διεδρική από τριεδρική, ρωτήθηκε από τον Ανδρουλάκη εάν θα επέλεγε άλλη περιφέρεια – για να αυξήσει τις πιθανότητες εκλογής του δηλαδή. Τότε ο Οδυσσέας είχε απαντήσει ότι θα μείνει στο νομό του και ότι το ΠΑΣΟΚ θα έβγαινε δεύτερο. Όπως και έγινε. Άρα, όλα τα άλλα («τα ξεφτιλίκια με τις μεταγραφές», όπως τα λέει ο ίδιος) δεν τον αφορούν.

