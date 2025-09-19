Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μόντι: Στο επίκεντρο επενδύσεις και απευθείας πτήσεις

Με τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, συνομίλησε τηλεφωνικά ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων, στη βάση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που υιοθέτησαν με Κοινή Δήλωσή τους κατά την επίσημη επίσκεψη του Ν. Μόντι στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2023, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της άμυνας, ενώ ο Κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σύντομα δύο εταιρείες ξεκινούν απευθείας πτήσεις Ελλάδας- Ινδίας.

Σημειώνεται ότι και η ΕΕ στρέφεται προς την Ινδία για πιο στενή συνεργασία, καθώς φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες… απηύδησαν με τα καμώματα του Τραμπ.

