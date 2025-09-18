MRB-Metron: Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα

Στα περί κόμματος Τσίπρα και Σαμαρά κλήθηκαν να απαντήσουν οι πολίτες για τη νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, με το 26,5% να πιστεύει ότι η δημιουργία νέων κομμάτων θα ανανεώσει το πολιτικό σκηνικό, το 28,3% ότι θα κατακερματίσουν την αντιπολίτευση, ενώ 37,7% θεωρεί ότι δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα. Στο 21% η δυνητική στήριξη ενός κόμματος Τσίπρα, σύμφωνα με τα στοιχεία άλλης δημοσκοπήσης που παρουσιάστηκε σήμερα, της Metron Analysis για το Mega.

Σχετικά με τα σενάρια για κόμμα Τσίπρα, η Metron Analysis αναφέρει ότι το 10% δηλώνει ως πολύ πιθανό να το υποστηρίξει, ενώ ένα 11% λέει ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το πράξει. Η κύρια στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από ψηφοφόρους που δηλώνουν κεντροαριστεροί ή αριστεροί (39% και 37% αντίστοιχα), με το σχετικό ποσοστό να μειώνεται αρκετά στον χώρο του Κέντρου (19%), αλλά να είναι υπαρκτό (10%) και στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Συμφωνα με την MRB, στο ερώτημα για ενδεχόμενο νέου κόμματος με αρχηγό Αλέξη Τσίπρα, 67,2% απαντά «σίγουρα» ή «μάλλον όχι», με μόλις 22,3% να δηλώνει θετικό. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η απόρριψη προς πιθανό κόμμα Αντώνη Σαμαρά: 80,7% δεν θα το ψήφιζε, ενώ μόλις 14,1% εμφανίζεται θετικό.

Αναλυτικά, όσον αφορά το «κόμμα Τσίπρα» και το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 9,1%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 13,2%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 16%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 51,2%

ΔΞ/ΔΑ 10,4%

Όσον αφορά το «κόμμα Σαμαρά» και το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 2,5%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 11,6%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 14,4%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 66,3%

ΔΞ/ΔΑ 5,3%

Όσον αφορά στην προοπτική δημιουργίας νέων κομμάτων και ποια άποψη τους εκφράζει περισσότερο οι ερωτηθέντες απαντούν:

Η δημιουργία νέων κομμάτων θα ανανεώσει το πολιτικό σκηνικό 26,5%

Η δημιουργία νέων κομμάτων θα κατακερματίσει περισσότερο τον χώρο της αντιπολίτευσης 28,3%

Η δημιουργία νέων κομμάτων δεν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πολιτικά πράγματα της χώρας 37,7%

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 7,6%

