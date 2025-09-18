MRB-Metron: Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα περί κόμματος Τσίπρα και Σαμαρά κλήθηκαν να απαντήσουν οι πολίτες για τη νέα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, με το 26,5% να πιστεύει ότι η δημιουργία νέων κομμάτων θα ανανεώσει το πολιτικό σκηνικό, το 28,3% ότι θα κατακερματίσουν την αντιπολίτευση, ενώ 37,7% θεωρεί ότι δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα. Στο 21% η δυνητική στήριξη ενός κόμματος Τσίπρα, σύμφωνα με τα στοιχεία άλλης δημοσκοπήσης που παρουσιάστηκε σήμερα, της Metron Analysis για το Mega.
Σχετικά με τα σενάρια για κόμμα Τσίπρα, η Metron Analysis αναφέρει ότι το 10% δηλώνει ως πολύ πιθανό να το υποστηρίξει, ενώ ένα 11% λέει ότι είναι «αρκετά πιθανό» να το πράξει. Η κύρια στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα προέρχεται από ψηφοφόρους που δηλώνουν κεντροαριστεροί ή αριστεροί (39% και 37% αντίστοιχα), με το σχετικό ποσοστό να μειώνεται αρκετά στον χώρο του Κέντρου (19%), αλλά να είναι υπαρκτό (10%) και στον χώρο της Κεντροδεξιάς.
Συμφωνα με την MRB, στο ερώτημα για ενδεχόμενο νέου κόμματος με αρχηγό Αλέξη Τσίπρα, 67,2% απαντά «σίγουρα» ή «μάλλον όχι», με μόλις 22,3% να δηλώνει θετικό. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η απόρριψη προς πιθανό κόμμα Αντώνη Σαμαρά: 80,7% δεν θα το ψήφιζε, ενώ μόλις 14,1% εμφανίζεται θετικό.
Αναλυτικά, όσον αφορά το «κόμμα Τσίπρα» και το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα» οι ερωτηθέντες απαντούν:
Όσον αφορά το «κόμμα Σαμαρά» και το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά» οι ερωτηθέντες απαντούν:
Όσον αφορά στην προοπτική δημιουργίας νέων κομμάτων και ποια άποψη τους εκφράζει περισσότερο οι ερωτηθέντες απαντούν:
