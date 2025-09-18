Metron Analysis: Δεν «γύρισαν το κλίμα» τα μέτρα της ΔΕΘ, σε πτώση η ΝΔ – Πoλιτική αλλαγή ζητούν πάνω από 6 στους 10

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής και δημοσκοπική «χαμηλή πτήση» για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της Μetron Analysis για λογαριασμό του MEGA. Οι πολίτες δεν πείστηκαν για τα αποτελέσματα των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ενώ η κυβέρνηση παίρνει «κάτω από τη βάση» σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Παράλληλα, 6 στους 10 ζητούν πολιτική αλλαγή.
Ως προς την πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, η δημοσκόπηση καταγράφει μικρή υποχώρηση στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία που βρίσκεται στο 21,8% ενώ τον Ιούνιο ήταν στο 22,2%. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι σε μικρή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο, το ΚΚΕ σε μικρή υποχώρηση, η Ελληνική Λύση σε άνοδο, η Νίκη σε πτώση, η Πλεύση Ελευθερίας σε μικρή υποχώρηση, το ΜέΡΑ25 σε μικρή άνοδο, η Νέα Αριστερά σε υποχώρηση, όπως και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ σε μικρή άνοδο είναι και η Φωνή Λογικής. Ανεβασμένο στο 12,6% είναι και το άθροισμα της αδιευκρίνιστης ψήφου.
Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει διαρροές προς τη Φωνή Λογικής, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ προς την Πλεύση Ελευθερίας, το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ προς την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και τη Νέα Δημοκρατίας.
Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 28,2%, δηλαδή ελαφρά πιο κάτω σε σχέση με τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο απέχει πολύ από την αυτοδυναμία αλλά και παραμένει κάτω από το συμβολικό-«ψυχολογικό» όριο του 30%.
Ενδεικτικό του κλίματος δυσαρέσκειας και το γεγονός ότι το 52% θέλει πρόωρες εκλογές ενώ το 46% να εξαντλήσει την τετραετία.
Αντίστοιχα είναι ενδεικτικό ότι το 62% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή και μόνο το 37% πολιτική σταθερότητα με ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής και μεταξύ των κεντροδεξιών και κεντρώων ψηφοφόρων.
Η δημοσκόπηση έθεσε και το ερώτημα εάν θα υποστήριζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με τις απαντήσεις να είναι ότι το 10% απαντά πολύ πιθανό και το 11% απαντά αρκετά πιθανό, συνολικά δηλαδή 21% για ένα κόμμα που ουσιαστικά ακόμη δεν υπάρχει.
Ως προς τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει τις περισσότερες θετικές γνώμες και ακολουθείται από τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τρίτο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Βελτιωμένες επιδόσεις έχουν Κυριάκος Βελόπουλος, Σωκράτης Φάμμελος και Νίκος Ανδρουλάκης.
Στην ερώτηση για το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μπροστά με 25% σε μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο Νίκο Ανδρουλάκη στο 7%, όμως αρκετά πίσω από τον «Κανένα» που είναι πρώτος με 35%.
Σε σχέση με τις ίδιες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 49% τις κρίνει αρνητικά και μόνο το 18% τις κρίνει θετικά, ενώ το 29% επιλέγει να απαντήσει «ουδέτερα».
Διαβάστε επίσης:
MRB: «Βουτιά» 1,6% για ΝΔ, φθορά λόγω ακρίβειας-ΟΠΕΚΕΠΕ – Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα της ΔΕΘ οι πολίτες
«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
Κουτσούμπας: Ο φασισμός είναι γέννημα θρέμμα του καπιταλιστικού συστήματος – Καμία επανάπαυση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.