Metron Analysis: Δεν «γύρισαν το κλίμα» τα μέτρα της ΔΕΘ, σε πτώση η ΝΔ – Πoλιτική αλλαγή ζητούν πάνω από 6 στους 10

Αποδοκιμασία της κυβερνητικής πολιτικής και δημοσκοπική «χαμηλή πτήση» για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της Μetron Analysis για λογαριασμό του MEGA. Οι πολίτες δεν πείστηκαν για τα αποτελέσματα των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ενώ η κυβέρνηση παίρνει «κάτω από τη βάση» σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Παράλληλα, 6 στους 10 ζητούν πολιτική αλλαγή.

Ως προς την πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές, η δημοσκόπηση καταγράφει μικρή υποχώρηση στην πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία που βρίσκεται στο 21,8% ενώ τον Ιούνιο ήταν στο 22,2%. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι σε μικρή άνοδο σε σχέση με τον Ιούνιο, το ΚΚΕ σε μικρή υποχώρηση, η Ελληνική Λύση σε άνοδο, η Νίκη σε πτώση, η Πλεύση Ελευθερίας σε μικρή υποχώρηση, το ΜέΡΑ25 σε μικρή άνοδο, η Νέα Αριστερά σε υποχώρηση, όπως και το Κίνημα Δημοκρατίας, ενώ σε μικρή άνοδο είναι και η Φωνή Λογικής. Ανεβασμένο στο 12,6% είναι και το άθροισμα της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει διαρροές προς τη Φωνή Λογικής, το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ προς την Πλεύση Ελευθερίας, το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ προς την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και τη Νέα Δημοκρατίας.

Εκτίμηση ψήφου: Μακριά η ΝΔ από την αυτοδυναμία

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 28,2%, δηλαδή ελαφρά πιο κάτω σε σχέση με τον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο απέχει πολύ από την αυτοδυναμία αλλά και παραμένει κάτω από το συμβολικό-«ψυχολογικό» όριο του 30%.

Αίτημα για πολιτική αλλαγή

Ενδεικτικό του κλίματος δυσαρέσκειας και το γεγονός ότι το 52% θέλει πρόωρες εκλογές ενώ το 46% να εξαντλήσει την τετραετία.

Αντίστοιχα είναι ενδεικτικό ότι το 62% των πολιτών θέλει πολιτική αλλαγή και μόνο το 37% πολιτική σταθερότητα με ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής και μεταξύ των κεντροδεξιών και κεντρώων ψηφοφόρων.

Θα υποστήριζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα;

Η δημοσκόπηση έθεσε και το ερώτημα εάν θα υποστήριζαν ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με τις απαντήσεις να είναι ότι το 10% απαντά πολύ πιθανό και το 11% απαντά αρκετά πιθανό, συνολικά δηλαδή 21% για ένα κόμμα που ουσιαστικά ακόμη δεν υπάρχει.

Δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών

Ως προς τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει τις περισσότερες θετικές γνώμες και ακολουθείται από τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τρίτο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Βελτιωμένες επιδόσεις έχουν Κυριάκος Βελόπουλος, Σωκράτης Φάμμελος και Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο «Κανένας» πρώτος για την πρωθυπουργία

Στην ερώτηση για το ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι μπροστά με 25% σε μεγάλη απόσταση από τον δεύτερο Νίκο Ανδρουλάκη στο 7%, όμως αρκετά πίσω από τον «Κανένα» που είναι πρώτος με 35%.

Μικρός ο αντίκτυπος των εξαγγελιών στη ΔΕΘ

Σε σχέση με τις ίδιες τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 49% τις κρίνει αρνητικά και μόνο το 18% τις κρίνει θετικά, ενώ το 29% επιλέγει να απαντήσει «ουδέτερα».

