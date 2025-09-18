MRB: «Βουτιά» 1,6% για ΝΔ, φθορά λόγω ακρίβειας-ΟΠΕΚΕΠΕ – Δυσαρεστημένοι από τα μέτρα της ΔΕΘ οι πολίτες

Φθορά της κυβέρνησης καταγράφει η δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του Open, καθώς η ΝΔ χάνει 1,6% στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Κόλαφος οι πολίτες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν φαίνεται να έχουν θετική απήχηση στους πολίτες.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, για λογαριασμό του Open, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει 21,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,6%, το ΚΚΕ 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜέΡΑ25 2,9%, η Νίκη 2,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%, Άλλο Κόμμα 4,5%, η Νέα Αριστερά 1,6%, ενώ το Σύνολο της Αδιευκρίνιστης Ψήφου είναι στο 22,4%.

Στην αναγωγή, η ΝΔ είναι στο 28,1%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,7%, η Ελληνική Λύση στο 12%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 11,1%, το ΚΚΕ 8,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5,2%, η Φωνή Λογικής 4,1%, το ΜέΡΑ25 3,7%, η Νίκη 3,1%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,1%, η Νέα Αριστερά 2,1%.

«Πληγή» για την κυβέρνηση ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσον αφορά την κυρίαρχη άποψη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 30,5% αναφέρει πως «τα προβλήματα που προέκυψαν οφείλονται κυρίως σε παθογένειες της δημόσιας διοίκησης και εμπλοκή υπηρεσιακών παραγόντων», το 58,7% «τα προβλήματα που προέκυψαν οφείλονται κυρίως στην κυβέρνηση και την εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων», το 7% «δεν μπορώ να πάρω θέση» και το 3,8% δεν απαντά.

Στο ερώτημα «θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσους έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα επιστραφούν τα χρήματα» το 19,7 πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και ένα 77,2% ότι δεν θα αποδοθεί.

ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ 5,2%

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ 14,5%

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ 28,9%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ 48,3%

ΔΞ/ΔΑ 3,1%

Ακρίβεια και κράτος Δικαίου τα σημαντικότερα προβλήματα

Όσον αφορά τα σημαντικότερα προβλήματα στην πρώτη θέση βρίσκεται η ακρίβεια και στη δεύτερη θέση η απονομή δικαιοσύνης / κράτος δικαίου.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ 54%

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 25,1%

ΥΓΕΙΑ 21,1%

ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 19,5%

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 14,1%

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ειδικότερα, στην αξιολόγηση των μέτρων του Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ως προς την αποτελεσματικότητά τους καταγράφεται ότι μόλις το 29,3% τα αξιολογεί θετικά.

ΠΟΛΥ ΘΕΤΙΚΑ 4,8%

ΑΡΚΕΤΑ ΘΕΤΙΚΑ 24,5%

ΑΡΚΕΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 23,8%

ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 36,9%

ΔΞ/ΔΑ 10%

Ως προς την αξιολόγηση των μέτρων της ΔΕΘ σε σχέση με τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας το 7,8% απαντά «περισσότερα μέτρα από ότι επιτρέπει η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας», το 23,1% «όσα μέτρα επιτρέπει η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας» και το 59,3% «λιγότερα μέτρα από αυτά που επιτρέπει η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας».

Στο ερώτημα «ποια εισοδήματα ευνοούν περισσότερο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ» οι απαντήσεις που καταγράφονται είναι:

Τα χαμηλά εισοδήματα 9,6%

Τα μεσαία εισοδήματα 12,%

Τα υψηλά εισοδήματα 35,4%

Όλους εξίσου 6,2%

Κανέναν ουσιαστικά 29,6%

ΔΓ/ΔΑ 6,4%

Στο ερώτημα «Εσείς προσωπικά ή το νοικοκυριό σας ευνοείται από τα μέτρα της ΔΕΘ και σε ποιο βαθμό» οι απαντήσεις που καταγράφονται είναι:

ΠΟΛΥ 0,6%

ΑΡΚΕΤΑ 6,5%

ΛΙΓΟ 28,3%

ΚΑΘΟΛΟΥ 59,8%

ΔΓ/ΔΑ 4,8%

Τι λένε για τα μέτρα Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Όσον αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ φαίνεται πως οι ερωτηθέντες δεν τα θεωρούν ρεαλιστικά και σωστά κοστολογημένα.

Ειδικότερα, οι πολίτες απαντούν:

Σίγουρα είναι ρεαλιστικά και σωστά κοστολογημένα 8,1%

Μάλλον είναι ρεαλιστικά και σωστά κοστολογημένα 19,7%

Μάλλον δεν είναι ρεαλιστικά και σωστά κοστολογημένα 21,8%

Σίγουρα δεν είναι ρεαλιστικά και σωστά κοστολογημένα 18,4%

Δεν γνωρίζω 29,8%

Δεν απαντώ 2,1%

Πώς απαντούν οι πολίτες στα περί κόμματος Τσίπρα και Σαμαρά

Όσον αφορά το «κόμμα Τσίπρα» και το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 9,1%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 13,2%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 16%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 51,2%

ΔΞ/ΔΑ 10,4%

Όσον αφορά το «κόμμα Σαμαρά» και το ερώτημα «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά» οι ερωτηθέντες απαντούν:

ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 2,5%

ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 11,6%

ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 14,4%

ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΖΑ 66,3%

ΔΞ/ΔΑ 5,3%

Όσον αφορά στην προοπτική δημιουργίας νέων κομμάτων και ποια άποψη τους εκφράζει περισσότερο οι ερωτηθέντες απαντούν:

Η δημιουργία νέων κομμάτων θα ανανεώσει το πολιτικό σκηνικό 26,5%

Η δημιουργία νέων κομμάτων θα κατακερματίσει περισσότερο τον χώρο της αντιπολίτευσης 28,3%

Η δημιουργία νέων κομμάτων δεν θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πολιτικά πράγματα της χώρας 37,7%

Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ 7,6%

