Πυρ ομαδόν δέχεται στη Βουλή ο Γιώργος Φλωρίδης για τη διάταξη που «ψαλιδίζει» το δικαίωμα του κατηγορούμενου και του συνηγόρου του στην πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε νομοτεχνική τροποποίηση της επίμαχης διάταξης, η οποία ωστόσο, δεν έχει κατατεθεί έως αυτή την ώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας την οποία στήριξε το ΠΑΣΟΚ αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας.

«Με το αντισυνταγματικό άρθρο 18 παραβιάζεται κατάφωρα το δικαίωμα ακροάσεως του κατηγορούμενου», ανέφερε αναπτύσσοντας το αίτημα ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και συμπλήρωσε ότι νομοθετείται η δυνατότητα αποκλεισμού πρόσβασης του κατηγορουμένου σε μέρος υλικού της δικογραφίας κι αυτό παραβιάζει το δικαίωμα ακροάσεως του κατηγορουμένου στην ποινική δίκη, ειδικότερα το άρθρο 20 του Συντάγματος και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για ένα «αδιανόητο καθεστώς με το οποίο απαγορεύεται στον κατηγορούμενο η πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας. Η απαγόρευση αυτή αποτελεί casus belli για την επιστημονική κοινότητα».

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απορρίπτουν δε, τον ισχυρισμό Φλωρίδη ότι ανάλογη διάταξη ψηφίστηκε το 2015 και παρέμεινε σε ισχύ και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας ότι δεν εφαρμόστηκε ούτε μια φορά και καταργήθηκε.

Η ένσταση αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκε από την πλειοψηφία με τον Γιώργο Φλωρίδη να αναφέρει ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ περιλαμβάνει περισσότερες εγγυήσεις για τους διάδικους σε σχέση με παλαιότερη εκδοχή της. «Αυτός ο ατελείωτος δικαιωματισμός εξαντλείται στα δικαιώματα δολοφόνων και αδιάφοροι αν κινδυνέψει ζωή άλλων που συμβάλλουν αποκάλυψη αλήθειας», είπε. Η φράση του ότι ο πρώτος νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν για αποφυλάκιση εγκληματιών και δολοφόνων», σημείωσε με την Όλγα Γεροβασίλη να αντιδρά και να ζητά να διαγραφούν από τα πρακτικά. Κάλεσε δε, τον κ. Φλωρίδη να σταματήσει τους προκλητικούς χαρακτηρισμούς.

«Με τον νόμο Παρασκευόπουλο, πρωθυπουργό Τσίπρα και Πρόεδρο της Βουλής τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα», επέμεινε ο Γιώργος Φλωρίδη.

Ένταση με Χαρίτση

Ένταση επικράτησε όταν ο Αλέξης Χαρίτσης θέλησε να σχολιάσει τη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1. Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς χαρακτήρισε αδιανόητη την αναφορά πως ο όρος «γενοκτονία» για όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι βαρύς με τον Γιώργο Φλωρίδη να επιχειρεί να περάσει στην αντεπίθεση καταλογίζοντάς του επιλεκτική ευαισθησία.

«Το 1994 ο Ανδρέας Παπανδρέου εισηγήθηκε και η Βουλή ψήφισε για τη Γενοκτονία των Ποντίων. Το 2015 ήσασταν συνυπουργός με τον Νίκο Φίλη. Ο κύριος Φίλης είχε πει ότι δεν υπάρχει καμία Γενοκτονία των Ποντίων, ενώ 353.000 ήταν που σφαγιάστηκαν. Τότε δεν θυμάμαι αντίδραση σας. Και έρχεστε τώρα να μιλήσετε σε εμάς για τη Γάζα ενώ δεν είπατε λέξη για την άρνηση της Γενοκτονίας των Ποντίων», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, πυροδοτώντας την έκρηξη του Αλέξη Χαρίτση.

Κόντρα για την απεργία πείνας του Ρούτσι

«Η χυδαιότητα του ανδρός δεν έχει προηγούμενο. Ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ντροπή για την κυβέρνηση και τη Βουλή», απάντησε για να προσθέσει: «Το 2015 σε αυτή την αίθουσα υπήρχε ομόφωνη απόφαση για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Δεν έχετε ίχνος ντροπής. Ναι, ναι, γελάστε. Υπάρχει ένας άνθρωπος (σ.σ. Ρούτσι) που κάνει απεργία πείνας εδώ έξω, δεν έχετε να πείτε λέξη και μου μιλάτε για το 2015».

Στην απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι, πατέρα θύματος των Τεμπών αναφέρθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος επιτέθηκε ευθέως στον Γιώργο Φλωρίδη, καταγγέλλοντας πως ο υπουργός Δικαιοσύνης «τολμάει να κατηγορήσει την αντιπολίτευση πως προστατεύει δολοφόνους. Έχετε χάσει κάθε σοβαρότητα; Πόσο χαμηλά θα πέσετε; Εκπέμπετε χυδαία τοξικότητα». Έθεσε παράλληλα, το μείζον ζήτημα του απεργού πείνας, τονίζοντας πως είναι αδιανόητο να στερείται από έναν γονιό που έχασε το παιδί του στα Τέμπη το δικαίωμα στην αλήθεια.

Αντί άλλης απάντησης ο κ. Φλωρίδης επέλεξε την πεπατημένη της απαξίωσης, μιλώντας για «διάσπαση και κατάρρευση» του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν δίστασε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι «εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο».

Έκκληση στον υπουργό Δικαιοσύνης να δεχθεί στο γραφείο του τον κ. Ρούτσι απήυθυνε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε επίορκους τους δικαστές αρνούμενοι να αποδεχθούν το αίτημά του.

