«Για ιδιοκτησιακή σχέση» με τη δικαιοσύνη και νομοθέτηση με γνώμονα τα εσωκομματικά της ΝΔ κατηγόρησε ο Σωκράτης Φάμελλος την κυβέρνηση και τον υπουργό Δικαιοσύνης μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου σχετικά με ενσωμάτωση ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον ορισμό ποινικών αδικημάτων.

Νομοσχέδιο για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας στο σκέλος που απαγορεύει στον κατηγορούμενο πρόσβαση σε τμήμα της δικογραφίας. «Επιχειρεί να καπελώσει και να διαχειριστεί τη δικαιοσύνη, προσβάλλει τους θεσμούς» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Ευκαιρίας δοθείσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εγκάλεσε σε υψηλούς τόνους τον Γ. Φλωρίδη για κατηγορίες που είχε εξαπολύσει κατά της αντιπολίτευσης για την στήριξή της στον παλαιστινιακό λαό.

«Οφείλω και ένα σχόλιο για τον απαράδεκτο υπουργό δικαιοσύνης» είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, «που πριν από 1,5 μήνα εδώ στη Βουλή, είχε κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι στηρίζουμε το λαό της Παλαιστίνης γιατί “Θέλουμε να δυναμιτίσουμε αυτή τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδος υπέρ της Τουρκίας. Υπέρ της Τουρκίας”. Μας κατηγόρησε ότι είμαστε ανθέλληνες και στηρίζουμε την Τουρκία!

Τώρα που ο ΟΗΕ και οι ευρωπαϊκές παίρνουν θέση, τώρα που συζητάει η ΕΕ για κυρώσεις δεν έχετε λίγη τσίπα να παραιτηθείτε κ. Φλωρίδη;

Τολμάτε σήμερα να μας κατηγορήσετε ότι “λατρεύουμε τους δολοφόνους” και ότι μας “διακατέχει ένας ατελείωτος δικαιωματισμός”. Τι χυδαιότητες είναι αυτές; Έχετε χάσει κάθε μέτρο;

Πόσο χαμηλά θα πέσετε για να καλύψετε τα σκάνδαλα, τη διαπλοκή, τις γαλάζιες ακρίδες και τα μεγάλα συμφέροντα;

O κ. Φλωρίδης για να κρύψει τα σκάνδαλα, τη διαπλοκή, τις γαλάζιες ακρίδες, όλους αυτούς που λυμαίνονται τα συμφέροντα των αγροτών εκπέμπει μια χυδαία τοξικότητα, πόσο χαμηλά θα πέσετε για να κολακέψετε ένα καθεστώς που σας παραχώρησε την καρέκλα του υπουργού;».

Ο απαράδεκτος υπουργός Δικαιοσύνης πριν από 1,5 μήνα τόλμησε να μας κατηγορήσει ότι στηρίζοντας τον Λαό της Παλαιστίνης, θέλουμε να δυναμιτίσουμε τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, υπέρ της Τουρκίας.



Μας κατηγόρησε ότι είμαστε ανθέλληνες και στηρίζουμε την… pic.twitter.com/FN5bdOCGK2 September 18, 2025

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε επίσης και στην επέτειο των 12 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καλώντας στη σημερινή αντιφασιστική διαδήλωση στο Κερατσίνι. Κατήγγειλε παράλληλα την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, σημειώνοντας πως τα εγκλήματα των ναζί και των νεοναζί δε θα ξεχαστούν και πως η μάχη κατά του φασισμού παραμένει επίκαιρη.

Αναφέρθηκε επίσης και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένι που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών.

«Είναι εδώ έξω από τη Βουλή, τον συνάντησα χθες εκφράζοντας του τη συμπαράσταση μας στον αγώνα του» σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος υποστηρίζοντας το αίτημα για εκταφή και πως η άρνηση της Πολιτείας σε αυτό, «είναι παράλογη». «Η ελληνική Πολιτεία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από την εκταφή και την ιατροδικαστική έρευνα. Δεν μπορούμε να αρνούμαστε σε έναν γονιό να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του» είπε.

Ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχασε άδικα τον 22χρονο γιο του, Ντένι, στο έγκλημα των Τεμπών, έχει ξεκινήσει, εδώ έξω από τη Βουλή, απεργία πείνας διεκδικώντας να του δοθεί άδεια για την εκταφή του παιδιού του. Κάτι το οποίο ζήτησε νόμιμα και θεσμικά εδώ και πάρα πολύ καιρό.



Ζητά να… pic.twitter.com/VLMqv8WXXC — Socratis Famellos (@SFamellos) September 18, 2025

Σκάνδαλο Μητσοτάκη ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Επίσης, σε σχέση με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε στο αφήγημα Μητσοτάκη περί διαχρονικών ευθυνών και ανέφερε ότι «είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη»

Τόνισε ότι η δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως δε μιλά για διαχρονικες ευθύνες, αλλά για τις ευθύνες της κυβέρνησης ΝΔ «γιατί έχουν χαθεί, με παράνομες πράξεις, επιδοτήσεις των αγροτών που φτάνουν το 1 δις ευρώ, με παράνομες βεβαιώσεις για βοσκοτόπια και για ζωικό κεφάλαιο».

Και, πρόσθεσε, αποκάλυψε την εμπλοκή δεκάδων στελεχών της κυβέρνησης και καμία 10ρια υπουργών στο σκάνδαλο. Χαρακτηριστικό το απόσπασμα της τοποθέτησής του:

«Και τώρα ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να μας πείσει ότι το πρόβλημα ήταν διαχρονικό.

Δηλαδή διαχρονικά ήταν υπουργοί οι Βορίδης Αυγενάκης;

Δηλαδή δεν ήταν στον κύκλο συνεννόησης της ΝΔ οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες;

Δηλαδή σε άλλο κόμμα ήταν ο παραιτηθείς ΓΓ του ΥΠΑΑΤ;

Μα δεν είναι στη δικογραφία γραμμένο ότι είχατε έννοια να ενημερώσετε ψηφοφόρους σας, του κυρίου Κεφαλογιάννη είπε ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους αγρότες για τον έλεγχο που θα γίνει γιατί όλοι αυτοί είναι ψηφοφόροι;

Δεν αναφέρεται ακόμα κι η συζήτηση μεταξύ διαπλεκόμενων για το ότι πρέπει να ενημερωθεί και ο κ. Μητσοτάκης

Για ποιες διαχρονικές ευθύνες μιλάτε;

Και τόλμησε να πει χθες βράδυ ότι η αναλογία εμπλεκόμενων αντιστοιχεί στο 40%, γιατί οι 4 στους 10 ψήφισαν ΝΔ; Στους δύο υπουργούς που εμπλέκονται το 40% πόσο μετριέται, 2 στα 2 γιατί εμείς αυτό βλέπουμε

Κόψτε τα παραμύθια, εδώ δυστυχώς ισχύει, όχι μόνο μεταφορικά, ότι σας έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη».

