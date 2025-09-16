search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

16.09.2025 20:30

Ο Φάμελλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Απάνθρωπη η άρνηση του αιτήματος εκταφής»

16.09.2025 20:30
famellos-routsi-new

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένι που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, ο οποίος έχει ξεκινήσει απεργία πείνας ζητώντας να του δοθεί άδεια εκταφής του παιδιού του.

«Η άρνηση του αιτήματος εκταφής είναι και παράλογη και απάνθρωπη. Η ελληνική Πολιτεία δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα την εκταφή και την ιατροδικαστική έρευνα», τονίζει σε ανάρτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι απολύτως λογικό το δικαίωμα των γονιών να ζητούν την ταυτοποίηση των λειψάνων των παιδιών τους, που ήταν θύματα στο έγκλημα των Τεμπών. Δεν μπορεί να αρνείται η Πολιτεία και η κυβέρνηση σε έναν γονιό να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του», υπογραμμίζει.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μετέφερε στον Πάνο Ρούτσι τη στήριξη όλων των στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ και δεσμεύθηκε ότι την Πέμπτη στην Ολομέλεια «θα μιλήσω και εκ μέρους όλων των γονιών που διεκδικούν να μάθουν την αλήθεια για το έγκλημα».

netaniaxou 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στον… κόσμο του ο Νετανιάχου: «Ο Τραμπ με κάλεσε στον Λευκό Οίκο» – Παρά τη σφαγή στη Γάζα, μίλησε και για την… ανθηρή οικονομία του Ισραήλ

tailer-robinson-349
ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Θανατική ποινή για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ζήτησε ο εισαγγελέας – Απαγγέλθηκαν επίσημα οι κατηγορίες

vretania zeygari aytoktonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή τραγωδία στη Βρετανία: 31χρονη αυτοκτόνησε όταν συνελήφθη κατά λάθος ο σύντροφός της – Πέθανε και ο ίδιος, δεν άντεξε τον θάνατό της

ekab_2025
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 69χρονη γυναίκα από τη Σερβία σε παραλία της Κατερίνης

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως… βοσκοτόπι

kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

