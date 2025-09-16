Αχτσιόγλου: Η Αριστερά περνάει κρίση – Κρατάμε στάση αναμονής για τον Τσίπρα

«Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς, είναι αλήθεια και αυτό δεν αφήνει ανέγγιχτη και τη Νέα Αριστερά» ανέφερε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Έφη Αχτσιόγλου, στο ΕΡΤnews Radio 105,8, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις, στις οποίες τα κόμματα της Αριστεράς εμφανίζονται να μην καρπώνονται τη φθορά της κυβέρνησης.

Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό και υπάρχουν λόγοι που συμβαίνει, σύμφωνα με την κ. Αχτσιόγλου, ενώ τόνισε ότι αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα υπάρχει κοινωνική δυσαρέσκεια, γεγονός που διαπιστώνεται και μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι δεν ανακουφίζεται γι’ αυτό οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν αλλάζει το κλίμα για τη Νέα Δημοκρατία.

«Ισχύει ότι η αντιπολίτευση, εννοώ η αριστερή προοδευτική αντιπολίτευση, δεν μπορεί να πετύχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα έκφρασης ενός εναλλακτικού σχεδίου. Και ισχύει ότι, αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό λόγω της πολυδιάσπασης.

Η άποψή μου είναι και αυτή είναι και η άποψη της Νέας Αριστεράς εδώ και αρκετό καιρό, ότι υπάρχει ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων.

Νομίζω ότι όποιος σχηματισμός, τωρινός ή μελλοντικός, δεν την βλέπει αυτή την ανάγκη, δεν βλέπει το πρόβλημα και νομίζω ότι όλα τα κόμματα, ξαναλέω υπαρκτά ή μελλοντικά, θα πρέπει να πάρουν ξεκάθαρη θέση ως προς αυτό.

Ως προς το, έρχονται, υπάρχουν για να συσπειρώσουν δυνάμεις ή υπάρχουν για να κάνουν ατομικές καταγραφές;» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Αχτσιόγλου.

Απαντώντας στο αν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα είναι μια λύση σε αυτή την κατεύθυνση, επισήμανε «θα κριθεί από το αν θα τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο που θα δίνει προοπτική στην εξεύρεση λύσης, δηλαδή προοπτική στη συσπείρωση δυνάμεων.

Και φυσικά είναι και το ζήτημα των θέσεων. Με ποιες θέσεις, με ποια γραμμή έρχεσαι».

Ερωτηθείσα επομένως αν κρατάει στάση αναμονής, η κ. Αχτσιόγλου παραδέχθηκε πως «κανείς δεν μπορεί να μιλάει για κάτι που δεν το έχει δει».

«Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ ούτε να επικροτήσω, ούτε να απορρίψω κάτι το οποίο δεν έχει υπάρξει.

Είναι ένα σενάριο προφανώς, όπως ξέρετε κι εσείς, ένα ενεργό σενάριο αλλά δεν έχει υπάρξει.

Η πολιτική για εμάς που είμαστε στην ενεργό πολιτική, δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει επί σεναρίων, μπορεί να γίνει επί πραγματικών δεδομένων, ενεργειών και προγραμμάτων».

Σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, στις οποίες δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται πρόσωπα που ανήκαν στο στενό κύκλο του επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η ίδια, η κ. Αχτσιόγλου έκανε το εξής σχόλιο:

«Ο ίδιος επιλέγει πώς θα πορευθεί πολιτικά, αν θα ενεργήσει, πώς θα ενεργήσει, με ποιους θα ενεργήσει.

Εγώ είμαι βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και αυτή τη στιγμή το κόμμα μας τάσσεται κι εγώ προσωπικά τασσόμαστε υπέρ της ανάγκης συσπείρωσης, ξαναλέω προφανώς κοινού μετώπου, προφανώς ξεκάθαρων θέσεων.

Αν θα έχουμε δηλαδή, μια σαφή γραμμή που θα βάζει μπροστά τα ζητήματα της εργασίας, του κοινωνικού κράτους, της φορολογίας, πώς θα τοποθετηθεί στις διεθνείς εξελίξεις.

Έχουμε σήμερα και μια κλιμάκωση της επέμβασης στη Γάζα. Τάσσεσαι με την ειρήνη, τάσσεσαι με τον πόλεμο, κρατάς ίσες αποστάσεις, αυτά είναι μείζονα ζητήματα στα οποία πρέπει να υπάρχουν προγραμματικές συγκλίσεις.

Και ξέρετε, θα μετρηθούμε και οι αριστερές δυνάμεις και η σοσιαλδημοκρατία πάνω σε αυτά.

Όταν λέω ότι κάνεις συσπείρωση δυνάμεων, κανένας δεν χάνει την ταυτότητά του, όλοι από κάπου ερχόμαστε αλλά η συσπείρωση απαιτεί ακριβώς τη συνεννόηση και απαιτεί και συνδιαμόρφωση θέσεων. Αυτά νομίζω είναι απαραίτητα για να υπάρξει και μια πολιτική αλλαγή στο τέλος».

Διαβάστε επίσης

«Σχίσμα» κυβέρνησης με Εκκλησία της Κρήτης: Τι θα ζητήσει ο Ευγένιος από τον Μητσοτάκη στη σημερινή συνάντηση

Τέμπη: Ο Φλωρίδης δικαιολογεί το κλείσιμο-εξπρές της δικογραφίας – Την άνοιξη η δίκη

Novartis: Στο στόχαστρο Σαμαρά οι Τσίπρας και Μητσοτάκης – Μήνυμα για τις διαθέσεις του πρώην πρωθυπουργού