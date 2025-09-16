«Σχίσμα» κυβέρνησης με Εκκλησία της Κρήτης: Τι θα ζητήσει ο Ευγένιος από τον Μητσοτάκη στη σημερινή συνάντηση

Η κρίση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Εκκλησία της Κρήτης και την κυβέρνηση, μετά την αιφνιδιαστική τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, με την οποία επιβάλλεται ένα νέο πλαίσιο για τον ορισμό των μητροπολιτών στο νησί – το λεγόμενο «αμετάθετο» – θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχιεπισκόπου Ευγένιου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η δυσφορία και η καχυποψία που υπάρχει στους κόλπους της Εκκλησίας της Κρήτης είναι διάχυτες, μετά την κυβερνητική παρέμβαση, η οποία θεωρήθηκε ως «ρουσφέτι» της Αθήνας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και αυτό γιατί το Φανάρι ανέλαβε πρωτοβουλία να αλλάξει τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας του νησιού.

Τότε η προσπάθεια αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχε ερμηνευτεί ως κίνηση για να αποτραπεί η εκλογή του σημερινού Τοποτηρητή της Μητροπόλεως Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιου στη θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Μάλιστα, με τις αποκαλύψεις για τη μαφία της Κρήτης, φάνηκε ότι η θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου, διεκδικούσε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, τον οποίο ήθελαν οι εγκέφαλοι του παράνομου δικτύου – και ζητούσαν μάλιστα τη μεσολάβηση του Πάνου Καμμένου στον αμερικάνικο παράγοντα.

Στο επίκεντρο είχε βρεθεί η τύχη μίας τεράστιας έκτασης, που ανήκε στην Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων στα Χανιά και την οποία όχι μόνο εποφθαλμιούσαν οι άνθρωποι της μαφίας, αλλά την… πούλησαν κιόλας σε Ισραηλινούς επενδυτές. Το θέμα ωστόσο βρίσκεται στα δικαστήρια.

Το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει είναι ότι η Εκκλησία της Κρήτης έχει κάθετη διαφωνία με την κατάργηση του «μεταθετού», της δυνατότητας δηλαδή να εκλέγονται Μητροπολίτες, ιερείς που προέρχονται από άλλη μητρόπολη. Το «αμετάθετο» που θέσπισε η κυβέρνηση αντιμετωπίζεται ως ωμή παρέμβαση και από την Πολιτεία, αλλά και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο – και μάλιστα για ευτελείς σκοπούς.

Τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη είχε ζητήσει ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος με επιστολή ήδη από τον Ιούλιο, ενώ στο επίμαχο κείμενο υπήρχαν αρκετές αιχμές για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, επανήλθε χθες συζητώντας μάλιστα και για τις πτυχές της υπόθεσης της μαφίας των Χανίων που αφορούν την υπεξαίρεση εκκλησιαστικών εκτάσεων.

«Η Ιερά Σύνοδος δηλώνει απερίφραστα ότι δεν υποκύπτει σε κανενός είδους συμβιβασμό, και σε καμία πίεση ή μεθόδευση σε ο,τι αφορά στη διαφύλαξη της εναπομείνασας από αιώνων Μοναστηριακής περιουσίας, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους», αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Στη συνάντηση θα είναι παρών ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, αλλά και η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη.

