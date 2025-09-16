Φάμελλος: «Στη Γάζα συντελείται Γενοκτονία»

«Στη Γάζα συντελείται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Και ζητά από την κυβέρνηση να πρωτοστατήσει στην επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου έχει ως εξής:

Στη Γάζα συντελείται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Γάζα, λίγη ώρα μετά την συνάντηση Νετανιάχου-Ρούμπιο βρίσκει απέναντι της τους δημοκρατικούς πολίτες σε όλο τον κόσμο.

Η σιωπή είναι συνενοχή.

Η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

