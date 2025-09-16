Φάμελλος: «Στη Γάζα συντελείται Γενοκτονία»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Στη Γάζα συντελείται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ» αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος. Και ζητά από την κυβέρνηση να πρωτοστατήσει στην επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ.
Στη Γάζα συντελείται ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε πλέον επίσημα και οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ.
Η κλιμάκωση της επίθεσης στη Γάζα, λίγη ώρα μετά την συνάντηση Νετανιάχου-Ρούμπιο βρίσκει απέναντι της τους δημοκρατικούς πολίτες σε όλο τον κόσμο.
Η σιωπή είναι συνενοχή.
Η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ οφείλουν να σταματήσουν την εκκωφαντική σιωπή τους και να προχωρήσουν σε άμεση επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ και αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.
Και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε αυτή την κατεύθυνση.
Διαβάστε επίσης
«Σχίσμα» κυβέρνησης με Εκκλησία της Κρήτης: Τι θα ζητήσει ο Ευγένιος από τον Μητσοτάκη στη σημερινή συνάντηση
Τέμπη: Ο Φλωρίδης δικαιολογεί το κλείσιμο-εξπρές της δικογραφίας – Την άνοιξη η δίκη
Novartis: Στο στόχαστρο Σαμαρά οι Τσίπρας και Μητσοτάκης – Μήνυμα για τις διαθέσεις του πρώην πρωθυπουργού
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.