Βουλή: Αντιδράσεις για τη διάταξη-κόφτη στις δικογραφίες 

Θυελλώδεις αντιδράσεις πυροδοτεί διάταξη του νομοσχεδίου Φλωρίδη που βάζει κόφτη στο θεμελιώδες δικαίωμα των κατηγορουμένων να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μπροστά στις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και του νομικού κόσμου, προανήγγειλε «νομοτεχνική βελτίωση» και σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ισχυρίστηκε ότι ανάλογη διάταξη υπήρξε και το 2015.

«Αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται», τόνισε κατηγορηματικά ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ και επέμεινε στην αλλαγή της διάταξης.

Όπως είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης «υπηρετεί μια κυβέρνηση δεξιά που πλήττει τις αρχές της δημοκρατίας».

Από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης απάντησε σε υψηλούς τόνους στις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, που έφτασε στο σημείο να μιλήσει για «λατρεία του ΣΥΡΙΖΑ προς τους δολοφόνους», χαρακτηρίζοντας τον «ψεύτη, συκοφάντη και αχρείο που η ιστορία γελάει μαζί του».

Επεσήμανε μάλιστα, ότι η επίμαχη ρύθμιση ουδέποτε εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

