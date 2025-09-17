search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 16:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 15:24

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη, με ευθύνη του Μητσοτάκη

17.09.2025 15:24
SYRIZA_LOGO_FILE

«Παρά τις κυβερνητικές θριαμβολογίες, τις μεγαλοστομίες περί αύξησης του εισοδήματος και τελικά τα ψέματα για το τι ακριβώς σημαίνει η εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει, «σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πτώση 1,9% στο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2024», ενώ «είχε προηγηθεί μείωση κατά 1,53% μεταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2024».

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η κυβερνητική πολιτική οδήγησε σε νέα ύψη το υπερπλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 αυξήθηκε στα 8,1 δισ. ευρώ, από 4,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Εδώ πρέπει όλοι να απαντήσουν με σαφήνεια: θεωρούν ότι τα υπερπλεονάσματα είναι επιτυχία ή αποτυχία της οικονομικής πολιτικής; Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ότι πρόκειται για αποτυχία, καθώς τα υπερπλεονάσματα είναι η άλλη πλευρά της αφαίρεσης του εισοδήματος από τα μεσοστρώματα και τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας», προσθέτει, σχολιάζοντας πως «αυτά είναι τα αποτελέσματα της αποτυχημένης πολιτικής του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ, που περιορίζει περαιτέρω το εισόδημα των νοικοκυριών και στερεί πολύτιμους πόρους από την αγορά, με αρνητικές συνέπειες κυρίως για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες».

«Η χώρα χρειάζεται, επιτέλους, μια προοδευτική διακυβέρνηση, που θα φέρει αλλαγές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, όραμα και ελπίδα. Η χώρα χρειάζεται το σχέδιο της Προοδευτικής Ελλάδας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης:

Εγκρίθηκε η 4η φρεγάτα από το ΚΥΣΕΑ

Μαρινάκης για Τουρκία: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση

Σταμάτης Κραουνάκης: «Ο Τσίπρας δεν θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει πρωθυπουργός, η Καρυστιανού δεν θα πολιτευτεί» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio_1709_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικά είδη: Που μπορεί να φτάσει το συνολικό κόστος – Οι αυξήσεις που «καίνε»

tedoglou-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου έμεινε 11ος στον τελικό του μήκους – Αντιμετώπιζε πρόβλημα στη γάμπα (Videos)

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη, με ευθύνη του Μητσοτάκη

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Αττικό: Εννέα μήνες απλήρωτοι οι νοσηλευτές και οι υγειονομικοί των απογευματινών χειρουργείων

eoppy-new
ΥΓΕΙΑ

SOS από τον ΕΟΠΥΥ: Συνεχίζεται η εξαπάτηση των ασφαλισμένων μέσω ηλεκτρονικού «ψαρέματος» από απατεώνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 16:03
sxoleio_1709_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σχολικά είδη: Που μπορεί να φτάσει το συνολικό κόστος – Οι αυξήσεις που «καίνε»

tedoglou-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου έμεινε 11ος στον τελικό του μήκους – Αντιμετώπιζε πρόβλημα στη γάμπα (Videos)

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη, με ευθύνη του Μητσοτάκη

1 / 3