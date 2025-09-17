search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

17.09.2025 13:16

Μαρινάκης για Τουρκία: Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση

17.09.2025 13:16
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στον διάλογο με την Τουρκία παρά το κλίμα των τελευταίων ημερών αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχώρηση σε οτιδήποτε, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός πιστεύουν στον διάλογο με την Τουρκία και με το σύνολο των γειτονικών μας χωρών».

«Ο διάλογος δεν σημαίνει ούτε κατ’ ελάχιστον υποχώρηση σε οτιδήποτε. Το αντίθετο. Σημαίνει ενδυνάμωση», είπε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης.

Πρόσθεσε επίσης ότι «πιστεύουμε στο διάλογο, δεν υποχωρούμε, υπερασπιζόμαστε τις θέσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία φαίνεται ότι αποδίδει».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε επίσης ότι «η εξωτερική πολιτική επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ενδυναμώσει στην Ελλάδα και στο Ιόνιο, στην επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και με τις ΑΟΖ με την Αίγυπτο και με την Ιταλία, με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που κατοχυρώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας και με μια σειρά από ειδήσεις, όπως η είδηση για την Chevron, που δείχνουν ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ισχυρό παίκτη στην περιοχή».

Σταμάτης Κραουνάκης: «Ο Τσίπρας δεν θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει πρωθυπουργός, η Καρυστιανού δεν θα πολιτευτεί» (video)

Ζωή Κωνσταντοπούλου για κόμμα Αλέξη Τσίπρα: «Βαριέμαι…»

Η Αθήνα απαντά στο «Πίρι Ρέις»: Διακλαδική άσκηση στο Αιγαίο από το πρωί της Τετάρτης

piri reis ploio toyrkia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πίρι Ρέις: Η Αθήνα αποκλιμακώνει την ένταση ενόψει συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν – «Δεν υπάρχει πανικός»

palestini_sinavlies
ADVERTORIAL

Η μουσική κόντρα στη σιωπή – δύο συναυλίες για τον λαό της Παλαιστίνης

parastasi-new (2)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Ο Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιούλιου Βερν στο Θέατρο «Δημήτρης Χορν» – Σε διασκευή/σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη

kne_koutsoumpas_1709_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βίντεο της ΚΝΕ με πρωταγωνιστή τον Κουτσούμπα ενόψει της μεγάλης πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας

BULLYING_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Την απείλησαν και την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια! Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικες για bullying σε 13χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

