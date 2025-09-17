search
17.09.2025 10:15

Η Αθήνα απαντά στο «Πίρι Ρέις»: Διακλαδική άσκηση στο Αιγαίο από το πρωί της Τετάρτης

Η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας διετάχθη αιφνιδιαστικά σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού, Δημήτριου Χούπη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σκοπός της άσκησης είναι η «επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ».

Σημειώνεται πως «η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο». Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από το πρωί έχουν αναπτυχθεί στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε 30 νησιά. Στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και το σύνολο του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση για τη διακλαδική άσκηση αποτελεί απάντηση στην Τουρκία και τη NAVTEX της περασμένης Κυριακής, για επιστημονικές έρευνες του ωκεανογραφικού πλοίου «Πίρι Ρέις» στο κέντρο του Αιγαίου, δυτικά της Λέσβου και της Χίου.

