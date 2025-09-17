Κρίσιμη συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Λίβυο ΥΠΕΞ, υπό την πίεση του μεταναστευτικού και της Τουρκίας

Το δύσκολο έργο του να πείσει ότι η Αθήνα βρίσκεται ακόμα «στο παιχνίδι» με τη Λιβύη προσπαθεί να επιτελέσει ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μετά τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ (του, ας πούμε, εκπροσώπου της κυβέρνησης της Βεγγάζης) σήμερα συναντάται με τον εκτελώντα χρέη υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης, Ταχέρ Σαλέμ αλ Μπαούρ.

Η συγκυρία της συνάντησης είναι εξαιρετικά δύσκολη για την Αθήνα, καθώς:

§ Το τελευταίο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη – κυρίως από τα ανατολικά της χώρας, όπου «κουμάντο» κάνει ο Χαφτάρ – έχουν αυξηθεί σημαντικά, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μεταφορές από την Κρήτη στην ενδοχώρα μεταναστών που είχαν δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες στο κέντρο υποδοχής της Αγυιάς, και

§ Ο Τούρκος πρόεδρος με χθεσινές δηλώσεις του φάνηκε να πιέζει διακριτικά τη Βεγγάζη να προχωρήσει στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού συμφώνου για τις θαλάσσιες ζώνες, επιβεβαιώνοντας ότι η πλευρά Χαφτάρ βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με την Άγκυρα («ο γιος του Χαφτάρ βρίσκεται σε επαφή με τις μυστικές μας υπηρεσίες και διατηρεί επίσης περιστασιακό διάλογο με το υπουργείο Εξωτερικών» είπε ο Ερντογάν).

Υπό αυτές τις συνθήκες, γίνεται προφανές ότι ο Γ. Γεραπετρίτης, ο οποίος δέχεται και «φίλια πυρά» για την τακτική του έναντι της Λιβύης, καλείται να «βάλει γκολ» σήμερα και να πετύχει έστω και στοιχειωδώς απτά αποτελέσματα από τις συζητήσεις του με τον ομόλογό του της κυβέρνησης της Τρίπολης για δύο ζητήματα – θαλάσσιες ζώνες και μεταναστευτικό – που πραγματικά «καίνε» την Αθήνα.

Ο ίδιος ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έθεσε το πλαίσιο της συζήτησης, λέγοντας ότι «θα έχουμε πάρα πολύ άμεσα την έναρξη των συζητήσεων των τεχνικών επιτροπών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, στο πολύ άμεσο διάστημα. Εγώ θα υποδεχθώ τον υπουργό Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Ήδη έχουμε κάνει ανάλογες συζητήσεις και με την ανατολική Λιβύη. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία συζητά στο υψηλότερο επίπεδο με τις ηγεσίες των δύο πλευρών».

Για την ώρα η Αθήνα θεωρεί επιτυχία το γεγονός ότι η πλευρά Βεγγάζης/Χαφτάρ δεν προχώρησε στην κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου (παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες ανέφεραν ότι κάτι τέτοιο ήταν θέμα ημερών), ειδικά σε μια φάση που «συγκρούεται» με την κυβέρνηση της Τρίπολης σε επίπεδο ρηματικών διακοινώσεων στον ΟΗΕ για το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών (η Ελλάδα υποστηρίζει ότι το σύμφωνο «παραβλέπει τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών και προσπαθεί να αλλοιώσει τον γεωγραφικό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο»).

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει την απόφαση της Chevron και της Helleniq Energy να προχωρήσουν από κοινού σε έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Κρήτης, κίνηση που, κατά την κυβέρνηση, αποτελεί επί του πρακτέου και επί του πεδίου άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και επί της ουσίας αποδοχής τους από έναν αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό – με όλες τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια κίνηση.

Ωστόσο, η Αθήνα παραδέχεται ότι εκτός από το «μαστίγιο» της ρηματικής διακοίνωσης, θα πρέπει να έχει κι κάποιο «καρότο» για την κυβέρνηση της Τρίπολης, εξ ου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από θαλάσσιες ζώνες και μεταναστευτικό, η ατζέντα των συνομιλιών θα περιλαμβάνει και συζήτηση περί οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά και ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών Ελλήνων επιχειρηματιών στη Λιβύη.

Από την άλλη, πάντως, αναγνωρίζεται ότι η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη, πράγμα καθόλου εύκολο – οι δύο πλευρές, υπενθυμίζεται, πριν από μερικά χρόνια ήταν σε κανονικό πόλεμο – ενώ υπάρχουν και ανησυχίες για το ρόλο της Τουρκίας, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για να πάνε τα πράγματα στη μία ή την άλλη πλευρά. Το σίγουρο είναι ότι η Αθήνα έχασε χρόνο και πλέον τρέχει για να προλάβει τις εξελίξεις – και τα χειρότερα.

