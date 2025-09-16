Συνεδριάζει την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ

Θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Επίσης ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

