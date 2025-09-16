search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 17:43

Συνεδριάζει την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ

16.09.2025 17:43
mitsotakis-kysea

Θα συνεδριάσει αύριο Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Επίσης ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης» – Το σχόλιο για την ένταξη στη ΝΔ

Κόντρα στη Βουλή για Γάζα και ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ μιλά για άδειασμα Γεωργιάδη από τον Μακάριο Λαζαρίδη

Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fico-putin-34334
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αποβάλλουν το κόμμα του Ρόμπερτ Φίτσο

vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές «γαλάζιες» ερωτήσεις – Χτύπημα για «τις αδικίες στις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ»

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

sklirinsi_kannavi_1609_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Φαρμακευτική κάνναβη και Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Νέα δεδομένα και ελπίδα για τους ασθενείς

arkoudqa new
ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο με την αρκούδα που επιτέθηκε και σκότωσε τον 61χρονο ορειβάτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

karalis-duplantis-kendricks
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο κορυφαίος Αμερικανός επικοντιστής στην ιστορία αποθεώνει Καραλή: «Είναι ο 2ος καλύτερος όλων των εποχών (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 18:25
fico-putin-34334
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές αποβάλλουν το κόμμα του Ρόμπερτ Φίτσο

vouleytes nd 55-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανήλθαν οι ομαδικές «γαλάζιες» ερωτήσεις – Χτύπημα για «τις αδικίες στις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ»

robert-redford-2332974
ΣΙΝΕΜΑ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέταξε για τα αστέρια ο «γόης» του Χόλιγουντ – Οι εμβληματικές ταινίες του και η πολιτική σκέψη

1 / 3