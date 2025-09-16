ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: «Ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης» – Το σχόλιο για την ένταξη στη ΝΔ

Ως την «ώρα της εξαργύρωσης» θεωρούν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη τη προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ.

«Ο πρωθυπουργός που το 2021 επιχείρησε να χειραγωγήσει τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ οργανώνοντας τις παράνομες υποκλοπές, υποδέχτηκε σήμερα τον κ. Λοβέρδο», σχολίασαν πηγές του ΠΑΣΟΚ και τόνισαν:

«Το 2023 μετά τη μη εκλογή του ο κ. Λοβέρδος αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, το 2024 ίδρυσε κόμμα πριν τις ευρωεκλογές με μοναδικό στόχο να στερήσει από το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση και τον τελευταίο χρόνο περιφέρεται στα κανάλια αποθεώνοντας την κυβέρνηση και στηρίζοντας τις άθλιες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της. Προφανώς, κύριε Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης».

Διαβάστε επίσης:

Αχτσιόγλου: Η Αριστερά περνάει κρίση – Κρατάμε στάση αναμονής για τον Τσίπρα

Φάμελλος: «Στη Γάζα συντελείται Γενοκτονία»

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στο Πάρκο Τρίτση: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων