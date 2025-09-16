Ένταξη Λοβέρδου στη ΝΔ: Ικανοποίηση στο Μαξίμου, γκρίνια από τα στελέχη

Η ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία κάθε άλλο παρά ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε για όσους γνώριζαν τις συζητήσεις που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ με τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και με τον πρωθυπουργό.

Ήταν άλλωστε γνωστές οι τοποθετήσεις του άλλοτε διεκδικητή της ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είχε δηλώσει σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές του συνεντεύξεις πριν το καλοκαίρι ότι από το φθινόπωρο επιστρέφει ξανά στην ενεργό πολιτική.

Η προσχώρηση του κ. Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία καθώς και των στενών συνεργατών του αλλά και των στελεχών που συγκροτούσαν το κόμμα Δημοκράτες που κατέβηκε στις ευρωεκλογές και συγκέντρωσε ποσοστό γύρω στο 1,5%, δίνει στον πρωθυπουργό την δυνατότητα να πει ότι ακόμα και σε μια δύσκολη δημοσκοπικά και πολιτικά στιγμή για την κυβέρνηση, αυτή καταφέρνει να προσελκύσει στελέχη από άλλα κόμματα που έχουν αναφορές και στον κεντρώο χώρο και στο λεγόμενο εκσυγχρονιστικό και αστικό ΠΑΣΟΚ.

Επιπροσθέτως, η ένταξη αυτή δεν προκαλεί στο εσωτερικό του κόμματος μεγάλες αντιδράσεις όπως είχαν στο παρελθόν προκαλέσει οι ενσωματώσεις άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ καθώς ο κ. Λοβέρδος τα τελευταία χρόνια είχε σε πολλά πολιτικά και ιδεολογικά θέματα ταυτόσημες απόψεις με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα ορισμένες από αυτές ανήκαν και στον δεξιό πυρήνα του κόμματος όπως οι απόψεις του για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια.

Επίσης, ο Ανδρέας Λοβέρδος έδωσε με ένταση την πολιτική μάχη με άλλα στελέχη της ΝΔ για το θέμα της Novartis και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του αντισύριζα μετώπου.

«Κι άλλος από το ΠΑΣΟΚ;»

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος με τους οποίους μίλησε το Ποντίκι χαρακτήρισαν καλοδεχούμενη την προσχώρηση του κ. Λοβέρδου δηλώνοντας ότι στο παρελθόν έχουν δώσει από κοινού αγώνες για την επικράτηση της κοινής λογικής στο πλαίσιο της εφαρμογής των φιλελεύθερων ιδεών.

Όμως δεν παρέλειψαν να πουν ότι στο επίπεδο των απλών ψηφοφόρων έχουν υπάρξει και γκρίνιες από το πρωί γιατί ένας ακόμα πρώην ΠΑΣΟΚ βρίσκει στέγη στη Νέα Δημοκρατία.

Από την άλλη ακόμη αν και ο κ. Λοβέρδος έχει εδώ και καιρό αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να διατηρεί σχέσεις με στελέχη και ψηφοφόρους του εκσυγχρονιστικού μπλοκ του κόμματος και κάποιοι από αυτούς μπορούν να δουν στο πρόσωπό του έναν εκπρόσωπο τους υπό όρους σε μία μελλοντική Βουλή.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος θα δώσει τη μάχη των εκλογών στο νότιο τομέα καθώς αυτή ήταν η συμφωνία του με τον πρωθυπουργό. Στα νότια το κυρίαρχο πολιτικό πρόσωπο είναι ο Νίκος Δένδιας που είναι πρώτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις ψηφοφόρους εντός και εκτός της ΝΔ, ενώ αρκετά ψηλά είναι οι μετοχές το τελευταίο διάστημα του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και φυσικά έχει πολιτική ισχύ και ο υπουργός ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κατά πάσα πιθανότητα στις επόμενες εκλογές υποψήφιος δεν θα είναι ο Διονύσης Χατζηδάκης όπως έχει εκμυστηρευθεί και σε κοντινούς του ανθρώπους οπότε ανοίγει μία θέση. Το θέμα φυσικά είναι πόσους βουλευτές θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία στα νότια και αν ο κ. Λοβέρδος καταφέρει να εκτοπίσει σε επίπεδο ψήφων κάποιον από τους παρόντες βουλευτές προκειμένου να εκλεγεί στην επόμενη Βουλή.

Στο νότιο τομέα πάντως, η μάχη θα είναι σκληρή και μπορεί να ξυπνήσουν για τον κ. Λοβέρδο μνήμες… βόρειου τομέα με το ΠΑΣΟΚ το 2023: Θα βρεθεί αντιμέτωπος και με ισχυρά στελέχη της ΝΔ, που παίζουν για τη συγκεκριμένη περιφέρεια, με πρώτους τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον πρώην ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο.

Πάντως ο ίδιος ο πρώην υπουργός θα έχει το πρώτο διάστημα να αντιμετωπίσει και την καχυποψία κυρίως κάποιων οπαδών της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι θεωρούν πως σε μία περίοδο που η παράταξη δεν βρίσκεται στα καλύτερα της καλό θα είναι οι όποιες προσχωρήσεις να αφορούν στελέχη του συντηρητικού χώρου όπου και κυρίως πάσχει και έχει διαρροές, πάρα στελέχη που προέρχονται από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης:

Αχτσιόγλου: Η Αριστερά περνάει κρίση – Κρατάμε στάση αναμονής για τον Τσίπρα

Φάμελλος: «Στη Γάζα συντελείται Γενοκτονία»

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στο Πάρκο Τρίτση: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων