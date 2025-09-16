«Κλείδωσε» η αναμενόμενη εδώ και καιρό προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Και μάλιστα θα είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα της Β’ Αθήνας.

Ο έμπειρος πολιτικός, διεκδικητής άλλοτε της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και επί χρόνια στέλεχος και υπουργός του Κινήματος, επιβεβαίωσε το πρωί της Τρίτης (στον ΣΚΑΪ και τον Παύλο Τσίμα) ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του – με συνεργάτες του – για το πολιτικό του μέλλον.

Είπε δε ότι είναι «θέμα ημερών», αλλά απέφυγε να διευκρινίσει την «πολιτική επιλογή», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για τη ΝΔ.

Λίγο αργότερα, ο Α. Λοβέδρος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος και δήλωσε ότι «καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα.

Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, λοιπόν, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για μια καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα. Ιδίως σε μία διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που επιβάλλει ενότητα, συνεργασία και εσωτερική πολιτική σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη». Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός περιορίστηκε να δηλώσει: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

