ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

16.09.2025 15:39

Κόντρα στη Βουλή για Γάζα και ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ μιλά για άδειασμα Γεωργιάδη από τον Μακάριο Λαζαρίδη

16.09.2025 15:39


Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αναφορικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με αφορμή τα όσα δραματικά συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας. 

«Ο πρωθυπουργός υιοθετεί διαχρονική εθνική θέση», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη ΝΔ και σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα είπε ότι στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν το δικαστήριο της Χάγης και ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε προβληματισμούς όπως έχει δικαίωμα.

«Δεν εξέφρασε άλλη θέση από αυτήν έχει η ελληνική κυβέρνηση, εξέφρασε προβληματισμούς για ορισμένες αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», είπε με τον Παύλο Χρηστίδη από το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για άδειασμα Γεωργιάδη από τον κ. Λαζαρίδη. «Εύχομαι την άποψη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ να την υιοθετήσει η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης σημείωσε δηκτικά ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης συμμετέχει στην κυβέρνηση της ΝΔ. 

Οι τόνοι ανέβηκαν και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον απόηχο της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων της Πόπης Σεμερτζίδου. 

«Η ΝΔ είναι το κόμμα της Ferrari και της Porsche», σχολίασε ο Παύλος Χρηστίδης, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης μίλησε για το κόμμα με τους περισσότερους παραιτηθέντες υπουργούς. 

Ένταση σημειώθηκε όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης θέλησε να απαντήσει με την απόφαση για την υπόθεση της Novartis, μιλώντας για σκευωρία που έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Παραπέμπω στην δήλωση τότε, του κ. Τσίπρα, που είπε η αξιοπιστία μαρτύρων θα κριθεί από Δικαιοσύνη, χθες κρίθηκε, ο Κοντονής, έχει παραδεχθεί λειτουργία παραυπουργείων Δικαιοσύνης εντός Μαξίμου επί Τσίπρα, να μην ξεχάσουμε εκείνη τη μαύρη περίοδο», είπε και στρέφοντας τα βέλη του στον κ. Γιαννούλη σχολίασε: «Κύριε Γιαννούλη θα μας πείτε για τη δήλωση Πολάκη για τη σάπια ελληνική Δικαιοσύνη;», διερωτήθηκε και στις διαμαρτυρίες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε: Μην με διακόπτετε κ. Γιαννούλη, αυτά στις συσκέψεις που κάνετε με τον κ. Τσίπρα». 

«Δεν θα με ενοχλούσε να συναντιέμαι με τον Φάμελλο και τον κ. Τσίπρα, είναι και οι δύο στον ΣΥΡΙΖΑ», απάντησε και μίλησε για την εντιμότητα και τη διαφάνεια με την οποία κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας, εν αντιθέσει με όσα συμβαίνουν σήμερα. «Μιλάμε για κοινωνική, ηθική και πολιτική μάστιγα, έχετε κολλήσει το χρόνο 6,5 χρόνια, σας στοιχειώνει η κυβέρνηση Τσίπρα», είπε. 

Διαβάστε επίσης:

Αχτσιόγλου: Η Αριστερά περνάει κρίση – Κρατάμε στάση αναμονής για τον Τσίπρα

Φάμελλος: «Στη Γάζα συντελείται Γενοκτονία»

51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στο Πάρκο Τρίτση: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

